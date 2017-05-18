ЕС будет "внимательно следить" за делом "Белого легиона" в Беларуси

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Tut.by
четверг, 18 мая 2017 г. 19:50
Разгоны протестов и аресты этой весной в Беларуси не повлекут за собой каких-то новых шагов Евросоюза, но там будут внимательно следить за «некоторыми расследованиями», включая дело «Белого легиона».
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом TUT.BY сказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в кулуарах экспертных консультаций между МИДом и правозащитниками.

— Мы продолжаем политику критического взаимодействия с Беларусью, и мы будем говорить о правах человека. Но иногда это лучше делать на прямых переговорах, а не публично, — сказала глава представительства ЕС.

Никаких новых решений и шагов в связи с событиями весны 2017 года в Беларуси — разгонами протестов и арестами оппозиционеров — Евросоюз не планирует, подтвердила Викторин.

— Это означает, что мы внимательно следим за ситуацией и движемся пошагово. Существующие проекты продолжаются. Но наше сотрудничество — это не только финансовая поддержка, но и общие ценности. Если мы говорим о верховенстве права, я хочу видеть, как идут некоторые расследования, какими будут суды и итоги…

— Вы имеете в виду дело «Белого легиона»?

— Например, да. И мы будем за ним внимательно следить.

— Есть какие-то красные линии для белорусских властей?

— Я не люблю говорить о красных линиях и не хочу увидеть худшие сценарии. Если что-то будет происходить, я буду это комментировать, как и ЕС. И сейчас мы ожидаем, что произойдет.

В своем заявлении от 4 апреля Евросоюз подчеркнул, что несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия властей Беларуси, в том числе «превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта, были неизбирательными и неуместными».
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/543818.html

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