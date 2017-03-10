Электронные сигареты в Беларуси приравняют к табачным изделиям

«Основной целью проекта обновленного декрета является дальнейшее ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий», — отметили в министерстве. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения, также представляющих угрозу состоянию здоровья человека.

Предлагается ввести с 1 января 2019 года лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения, исключительное право государства на импорт таких жидкостей. «Исключительное право на импорт предлагается ввести в целях усиления контроля государства за ввозом этих жидкостей в Беларусь», — пояснили в МАРТ.

В целях однозначного толкования и применения норм введены определения терминов «жидкость для электронных систем курения» и «электронная система курения».

Поскольку предлагается ввести лицензирование деятельности, связанной с импортом, хранением (как видом предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостей для электронных систем курения, планируется в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими вносить сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих такую деятельность.

В целях усиления контроля за ввозом, перемещением, хранением и реализацией жидкостей для использования в электронных системах курения, а также предотвращения вовлечения их в теневой оборот предлагается ввести маркировку контрольными (идентификационными) знаками жидкостей для электронных систем курения.

В проекте предусмотрены изменения требований к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий, с учетом норм технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014). При определении требований об информации для электронных систем курения (в том числе жидкостей для них) использованы общие требования к информации, представляемой потребителю о товаре, предусмотренные законодательством Беларуси о защите прав потребителей.