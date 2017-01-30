Эксперты: нельзя впускать российские войска на учения в Беларусь

Что произойдет в сентябре, и как это может повлиять на судьбу страны?

Ситуацию для телеканала «Белсат» прокомментировали украинский военный эксперт Алексей Арестович, бывший шеф Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и военный обозреватель Александр Алесин.

160 генералов и офицеров собрались в Санкт-Петербурге. Так Россия начала готовить руководство Западного военного округа к осенним учениям «Запад-2017». В прошлом году в Минске министр обороны России Сергей Шойгу смысл этого мероприятия объяснял так:

«На западных границах Союзного государства США и другие члены НАТО активно увеличивают свой наступательный потенциал и открывают новые базы, развивают военную инфраструктуру», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Польше действительно прошли в прошлом году самые большие военные учения за всю новейшую историю страны. Но это ответ на агрессию России против Украины. В маневрах «Анаконда-2016» приняли участие более 30 000 военных из 24 стран, 3000 единиц военной техники, 105 самолетов и вертолетов и больше 15 военных кораблей.

Независимый российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что учения «Запад-2017» будут еще более масштабными. По официальным данным Министерства обороны России в этом году в Беларусь должны прибыть более 4100 вагонов с грузами военного назначения.

Можно только догадываться, сколько российских солдат и танков приедет в Беларусь. Во время учений «Запад-2013» Москва перебросила в нашу страну 3000 военнослужащих, но для этого понадобилось всего 200 вагонов.

Украинские специалисты считают, что эти учения могут закончиться не так, как все предыдущие.

Например, вот что говорит военный аналитик из Киева Алексей Арестович:

«Войска будут введены на территорию Беларуси под предлогом учений, которые будут самыми масштабными за последние годы, и, возможно, останутся там. Станут элементом многовекторного шантажа как Польши, так и стран Балтии и самого Лукашенко, а также национально ориентированной белорусской элиты. Ему скажут, «Александр Григорьевич, возьмитесь за ум, а то войска могут и не выйти». Может произойти что угодно, например, пророссийский переворот под прикрытием российских войск».

В октябре 2015 г. Лукашенко отказался от авиационной базы, которую Москва хотела создать около Бобруйска. Документы были подписаны, но в последний момент президент отказался. Возможно, вспомнил печальный опыт Украины.

«Янукович в 2010-м, 2012-м, 2013-м годах запустил в наш Крым 24 тыс. российских военных Черноморского флота. Это закончилось тем, что они за один день аннексировали и оккупировали нашу территорию, которую мы тогда не смогли защитить. Поэтому нашим братьям белорусам передаем, что лучший способ себя защищать – это не пускать никаких иностранных войск», – отмечает Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ, посол Украины в Беларуси в 2005-2006 годах.

Но в отличие от Беларуси Украина никогда не была членом ОДКБ и не создавала с Россией «союзного государства». Власти в Минске, подписывая многие соглашения, вошли в зависимость от Москвы настолько, что делать шаг назад может быть уже слишком поздно.

«Если Лукашенко откажется от военных соглашений и откажется от выполнения обязанностей, не исключаю, что можем иметь крымский вариант. Под тем или иным предлогом Россия может взять Беларусь под военный контроль», – считает Александр Алесин.

Россия – это джинн, который сидит в бутылке. Горло от бутылки – это Беларусь. Москва заинтересована в том, чтобы контролировать горло и пробку от этой бутылки.

События последних лет свидетельствуют, что российский джинн уже давно вышел из бутылки и демонстрирует свою силу в Украине или Сирии. Неизвестно, куда пойдет дальше, но если всерьез захочет конфронтации с Западом, Беларусь не будет уже той страной, которую мы знаем.