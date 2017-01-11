Экс-премьер предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор

 (1)
Tut.by
среда, 11 января 2017 г. 16:15
Бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский осудил действия Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.
© A.Solomino nuotr.

ЕЭК в рамках своих полномочий приняла основные необходимые документы по вопросам ветеринарно-санитарного контроля продукции животного происхождения согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Системы ветеринарно-санитарного контроля Армении, Беларуси, Казахстана и России признаны эквивалентными друг другу, считают в ЕЭК. Все действия уполномоченных органов сторон в области ветеринарного контроля (надзора) регламентированы решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, исходя из которого ветеринарный контроль и надзор в части готовой животноводческой продукции осуществляется только в отношении эпизоотического благополучия.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ограничила поставки в Россию продукции животного происхождения предприятий Беларуси. Ведомство считает, что продукция, произведенная в стране, не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС.

По словам члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, выявление нарушений, не связанных с ветеринарными рисками, не должно являться основанием для введения ветеринарных мер по ограничению поставок продукции белорусских предприятий.

По итогам рабочей встречи с участием сотрудников профильных департаментов ЕЭК по урегулированию вопросов поставок белорусской продукции на рынок РФ, которые были зафиксированы в протоколе от 19−21 декабря 2016 года, представители Россельхознадзора, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Беларуси договорились о мерах по решению в трёхдневный срок сложившейся ситуации, которые были зафиксированы в протоколе, говорится в сообщении.

В рамках договоренностей белорусская сторона представила Россельхознадзору и Евразийской экономической комиссии необходимые материалы расследований обозначенных недостатков, а также отчеты о принятых мерах по их устранению: акты расследования, результаты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, фото и другие материалы, а также отчеты о принятых мерах по их устранению.

«Считаю, что документы в полной мере отвечают на поставленные вопросы, однако практических шагов со стороны Россельхознадзора по снятию ограничений не принимается, — заявил Сергей Сидорский. — В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Республика Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса».

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства и упрекнул правительство в том, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. В полемику поспешили вступить белорусские чиновники и пресса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Экс-премьер предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор (1)

Экс-премьер предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор
Бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский осудил действия Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Персонал Островецкой АЭС подлежит обязательной проверке спецслужб (3)

Astravyets Nuclear Power Plant
В последний день 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 515, которым регламентировал порядок привлечения работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Беларусь как геополитическая аномалия для Москвы комментарий (14)

Беларусь как геополитическая аномалия для Москвы
Новая "нефтегазовая война" Путина с Лукашенко, вероятно, скоро закончится. Однако политические отношения России и Беларуси продолжат ухудшаться, предупреждает политолог Иван Преображенский.

Уроки 2016 года: как белорусской оппозиции жить дальше? (11)

Уроки 2016 года: как белорусской оппозиции жить дальше?
Белорусским демократическим силам в 2016 году пришлось работать в новых условиях. Запад снял с правящего режима санкции, Лукашенко прошел эволюцию от «последнего диктатора Европы» до «очень теплого человека», оппозиция больше не рассматривается на роль посредника в диалоге официального Минска с ЕС и США. Как оппозиционерам жить дальше?

Беларусь приглашает: установлен безвизовый режим для стран Европы и еще 41 государства (116)

Alexander Lukashenko
Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Facebook друзья
Rambler's Top100