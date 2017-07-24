DW: Как "русский мир" вербует белорусских журналистов

Белорусским издателям и корреспондентам предлагается за российские деньги "продвигать ряд тем". Эксперты считают это внедрением технологий "гибридных войн" со стороны России.

Медиаконсультант-работодатель по скайпу предлагает белорусским журналистам деньги за публикацию заготовленных им новостей, а также работу на интернет-портале politring. О создании этого нового сайта "как площадки для обсуждения насущных проблем в государстве" сообщило неизвестное в Беларуси до мая 2017 года движение "Гражданское согласие", которым руководит бывший оппозиционер Артём Агафонов. Пока же на этом сайте уже месяц "висят" статьи о проявлениях фашизма в Беларуси и о том, как власти по примеру Украины отдаляют страну от России.

Про вербовку на работу сообщили DW два журналиста. Третьим свидетелем стал блогер Эдуард Пальчис. Он сам спровоцировал разговор с нанимателем и опубликовал материалы своего расследования. По мнению опрошенных DW собеседников, в Беларуси по примеру Украины активизируются силы для поиска сторонников "русского мира".

Наблюдатели не исключают, что анонимные посредники могут также заниматься "распилом денег спонсоров", поскольку "не очень хорошо разбираются в ситуации внутри страны".

"Троллить власть пока нельзя"

DW еще в мае узнала о том, что некий Аркадий Нестеренко обещает платить за размещение его материалов в разных СМИ. Один из белорусских журналистов на условиях анонимности сообщил, что к нему в скайп "постучался" человек с предложением о сотрудничестве: "Я скидываю новость, вы пишете статью на эту тему или можете перепубликовать на вашем (ваших) сайтах новость, которую мы скинем, а я вам высылаю за это денежку".

Из скриншота переписки следует, что Нестеренко - всего лишь посредник, который должен "протаскивать материалы и актуализировать определенные темы", и что "сейчас есть заказ на продвижение ряда тем в Беларуси". Однако "продвигать темы" незнакомца журналист отказался.

В июне такое же предложение поступило создателю сайта by24.org, минчанину Владимиру Чуденцову. Процесс вербовки слово в слово повторял предыдущий пример. Некий Аркадий Нестеренко обещал 50 долларов за размещение его материалов-заготовок. А когда владелец сайта наотрез отказался публиковать "информацию о движении "Гражданское согласие", которое провело в Витебске круглый стол", Нестеренко пригласил Чуденцова на работу редактором "нейтрального", как он сказал, портала politring за 500 долларов в месяц и 25 долларов за каждую публикацию.

Чуденцов рассказал DW, что поначалу обрадовался предложению и даже написал статью-тест. Однако из дальнейших бесед с работодателем выяснилось, что основная целевая аудитория создаваемого сайта - "русскоязычные жители, которые симпатизируют России и не любят Лукашенко, что деньги - российские, а работа будет заключаться в том, чтобы троллить белорусскую оппозицию, и пока не троллить власть".

"Когда я понял, что в Беларуси готовят таран из сочувствующих пророссийских сил, который может сработать в "час икс", как на востоке Украины, то переговоры прервал, а их скриншоты передал блогеру Эдуарду Пальчису", - говорит Чуденцов.

Осторожно, "темники"!

Эдуард Пальчис нашел Нестеренко в скайпе и выяснил условия предлагаемой работы. "Анонимным может быть только размещение наших статей на различных порталах, в остальных случаях присутствие на мероприятиях обязательно. Статьи могут быть и оппозиционные, 2-3 в неделю", - ответил Нестеренко.

В интервью DW блогер отметил, что за услугу по размещению текстов -"темников" (заранее заготовленные тексты о том, как следует освещать те или иные события. - Ред.) наниматель готов платить дороже, чем за авторский материал - 50 долларов против 20.

Выяснилось также, что информация о движении "Гражданское согласие", которую Нестеренко так настоятельно предлагал Чуденцову, появилась одновременно в десятке различных СМИ. В том числе, на сайте государственной газеты "Звезда" и на оппозиционных интернет-ресурсах udf.by, camarade.biz, "Белорусский партизан". DW обратила внимание на то, что начало текста везде было практически одинаковым, а фамилии авторов разные.

На "Белорусском партизане" DW сообщили, что перепостили статью с другого сайта, но затем сняли ее, "как не внушающую доверия". А редактор портала udf.by Юрий Потемкин рассказал, что материал о "Гражданском согласии" прислал ему автор из Витебска, подписавшийся псевдонимом "Мария Шуляк для udf.by". А между тем, стилистика публикации совсем не характерна для этого ресурса: "На круглом столе присутствовали националисты из БНФ". В то время как белорусские журналисты из негосударственных СМИ никогда не называют "националистами" представителей партии "Белорусский народный фронт".

"Думаю, что Нестеренко с его информацией про "Гражданское согласие" явно не белорус и не медиаконсультант, потому что не знает профессиональных терминов, не ориентируется на белорусском медиарынке и не понимает, что никому не известную организацию, в Беларуси, где все друг друга знают, раскрутить очень сложно, но деньги у него есть", - говорит Владимир Чуденцов.

"Русский мир" в поисках агентов влияния

Что это за движение "Гражданское согласие", которое, как сообщалось в тексте от Нестеренко, собрало за круглым столом "представителей власти, оппозиционеров и пророссийских организаций"? Кто за специальную плату готов пиарить деятельность этой структуры и обещает деньги за другие статьи-заготовки?

"Это российский проект, который хочет стать известным, в том числе и с помощью специально созданных СМИ", - ответил на вопросы DW руководитель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько.

По его словам, в Беларуси активизируются пророссийские силы, "они действуют в русле стратегии Кремля по двум направлениям. Первое - это укрепление влияния в белорусском обществе и продвижение подконтрольных инициатив. Второе - дальнейший захват белорусского медиапространства, ангажирование журналистского сообщества - вербовка владельцев сайтов, издателей, корреспондентов, оплата заказных статей".

В свою очередь лидер гражданской кампании "Наш дом" Ольга Карач из Витебска в беседе с DW сообщила, что организаторы движения "Гражданского согласия" уже заявили о готовности защищать права русскоязычного населения в Беларуси. Хотя, подчеркнула Карач, "и русский, и белорусский языки являются государственными, и проблем с использованием русского языка нет".

Ситуация развивается по примеру Украины, считает Эдуард Пальчис. "Там до захвата Крыма на российские деньги тоже запускались информационные проекты с якобы "площадками для дискуссий" для поиска агентов влияния "русского мира" среди населения, журналистов и политиков", - говорит блогер.

В расчете на белорусскую аудиторию, кроме недавно созданного портала politring, уже действуют несколько региональных сайтов пророссийского толка - vitebskcity, sozh.info, 4esnok. Их авторы пишут про "правду о Сталине", про "русофобию в западных СМИ" и "диктатуру белорусской оппозиции".

Фейки за счет спонсоров

"Подкуп журналистов, вбросы фейковой информации, создание организаций и сайтов - это внедрение технологий "гибридных" войн, составляющая часть программы воздействия России на союзников", - говорит медиаэксперт Эдуард Мельников.

Он напомнил DW, что в околокремлевских кругах постоянно проговаривается, что "Беларусь - не самостоятельное государство, а часть русского мира".

В свою очередь Ольга Карач не исключает, что в Беларуси просто прокручиваются схемы начала 90-х годов, "когда на круглые столы по приглашению организации, состоящей из 2 человек, собирались из любопытства 5-6 человек, как было и в случае с маргинальным движением "Гражданское согласие". А в СМИ раздувается из этого "диалог различных структур".

Однако, по мнению Мельникова, маргинальные пророссийские структуры - вовсе не безобидное явление. Активизация этих сил может стать фоном для будущих активных действий РФ в Беларуси, убежден эксперт. После украинских событий от Москвы можно ожидать всего.

"И если белорусские власти твердят о сохранении суверенитета, они должны реагировать на подобные явления, пока же адекватной реакции мы не видим", - констатирует Эдуард Мельников.