Дворкович: прогресса на переговорах с Беларусью по газу нет

"Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее", — цитирует Дворковича ТАСС.

"По нашему мнению, порядка 550 млн долларов, по нашим расчетам", — сказал он, отвечая на вопрос о сумме долга Беларуси за поставки газа из РФ.

Минск и Москва до сих пор не урегулировали вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия согласно договоренностям должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены, что стало ответом на задолженность по оплате поставленного российского газа в 281 млн долларов на тот момент.

Согласно белорусско-российским договоренностям, долг Минск должен был погасить еще до 20 октября, однако этого не произошло. К концу 2016 года долг, по оценкам Российской Федерации, превысил 400 млн долларов. Стало также известно, что в первом квартале 2017 года Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь с 4,5 до 4 млн тонн.

Между тем заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 29 декабря заявил журналистам, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее первого квартала 2017 года. Он отметил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел "определенный сбой", и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.

Принимая Семашко с докладом 20 января, Александр Лукашенко распорядился искать альтернативные варианты поставок нефти. "Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — сказал глава государства.