Дворкович: подвижек в переговорах с Беларусью нет

«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», — приводит ТАСС слова чиновника.

Он добавил, что пока не может прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти.

По данным на понедельник, 6 февраля, в суд Евразийского экономического союза исковое заявление Беларуси пока не поступало.

В минувшую пятницу во время «Большого разговора» Александр Лукашенко заявил, что Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, в какой суд обратилась Беларусь.