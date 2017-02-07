Дворкович: подвижек в переговорах с Беларусью нет

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Белорусские новости
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:46
Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сообщил во вторник прессе, что Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Беларуси, пока подвижек в переговорах по газу и нефти нет, пишет интернет-газета naviny.by
© RIA/Scanpix

«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», — приводит ТАСС слова чиновника.

Он добавил, что пока не может прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти.

По данным на понедельник, 6 февраля, в суд Евразийского экономического союза исковое заявление Беларуси пока не поступало.

В минувшую пятницу во время «Большого разговора» Александр Лукашенко заявил, что Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, в какой суд обратилась Беларусь.

Белорусские новости
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