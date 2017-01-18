Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"

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Белорусские новости
среда, 18 января 2017 г. 18:20
Чтобы подтолкнуть Беларусь к размещению российских войск, Москва, наверняка, будет использовать экономический рычаг, пишет военный обозреватель интернет-газеты naviny.by Александр Алесин.
© AP/Scanpix

На днях в немецкий порт Бремерхафен прибыли три американских транспортных судна — Resolve («Решимость»), Freedom («Свобода») и Endurance («Стойкость»), на борту которых находились подразделения 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США.

О том, что Вашингтон планирует разместить в Восточной Европе бронетанковую бригадную группу, стало известно в конце апреля 2016 года. Как сообщил тогда главком Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) генерал Филип Бридлав, эта мера является реакцией на агрессивную политику Кремля.

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Всего в рамках миссии Atlantic Resolve США планируют перебросить в семь европейских стран 87 танков M1A1 Abrams, 20 самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, 136 боевых машин пехоты Bradley, легковые и грузовые армейские машины, а также 3500 военнослужащих из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии.

В отличие от американских частей, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещаться отдельными подразделениями по ротационному принципу — первоначально в Польше с дальнейшей передислокацией в другие страны Восточной Европы.

Кроме того, из Америки доставят 50 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих из состава 10-й боевой авиационной бригады, которые будут дислоцироваться на авиабазе 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского (город Повидз).

В качестве отдельного авиационного подразделения в Европу будут переброшены 24 ударных вертолета AH-64 Apache.

В дополнение к этому с весны 2017 года, в соответствии с решением Варшавского саммита глав государств и правительств стран Североатлантического альянса, предполагается разместить на восточном фланге НАТО (в странах Балтии и Польше) четыре многонациональных батальона: в Эстонии — британский, в Латвии — канадский, в Литве — немецкий, в Польше — американский.

Батальоны будут размещены на постоянных базах, их личный состав будет переменным. В некоторых батальонах отдельные роты будут иметь многонациональный состав.

Как заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, переброска нового контингента американских войск дополнительно осложнит и без того непростые отношения России с альянсом. Постпред охарактеризовал планы военного руководства США как «очередной шаг, закрепляющий переход НАТО на конфронтационные схемы безопасности».

Реакция Кремля на прибытие бронетанковой бригады США в Европу оказалась сдержанной. Возможно, это объясняется ожиданием вступления Дональда Трампа в должность. Но в принципе оставить шаги НАТО без ответа — это было бы не похоже на Владимира Путина. Вопрос в том, сколь жестким будет этот ответ. Пока Москва по этому поводу отмалчивается, что порождает всевозможные комментарии.

Например, высказывается предположение, что в ответ на усиление американского контингента в Европе Россия, скорее всего, разместит российский контингент на территории Беларуси с целью защиты от наращивания потенциала НАТО у границ Союзного государства. Это будет вполне адекватный ответ на размещение американского контингента в Польше и странах Балтии, говорится в публикации на российском военно-аналитическом ресурсе flanker.su.

Как считает автор, участие в подготовке совместного с Россией ответа на наращивание наступательного потенциала НАТО на западных рубежах общего оборонного пространства даст официальному Минску возможность на деле продемонстрировать Москве готовность выполнить взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Если же Минск будет упрямиться, то у Москвы «достаточно рычагов влияния на своего союзника и партнера. Одним из них является зависимость Беларуси от России, особенно в экономическом плане. «Поджав» газовую и нефтяную трубы, Кремль может добиться согласия от Лукашенко на появление российских военных в Беларуси».

Некоторые же комментаторы считают, что Беларусь сама может попросить Россию о защите от НАТО. Так, в конце октября 2016 года британский эксперт Кир Джайлс в Independent отметил: «Хотя передислокация сил НАТО больше всего затрагивает страны, где они будут размещены, и Россию, другие государства региона также почувствуют побочные эффекты».

Особое внимание в этом плане автор уделил именно Беларуси. Он полагает, что в отличие от Москвы, заявления которой о том, что ее окружает НАТО, основаны на фантазиях, для Минска такое окружение может ощущаться как непреложный факт. «То, как Беларусь отреагирует на это и на российские предложения о «защите» от НАТО, может стать очередным потенциальным беспокойным очагом напряженности в Восточной Европе», — считает аналитик.

Очевидно, что без участия Беларуси серьезных ответных мер в отношении восточных членов НАТО Россия предпринять не сможет. Даже при наличии необходимых сил и средств без использования белорусского плацдарма ей не обойтись. Военные аналитики давно называют Беларусь клином, вбитым в глубину Североатлантического блока, «стратегическим балконом», нависающим над европейским театром военных действий.

Отсюда их вывод, что Москва будет удерживать Минск в качестве своего военно-политического союзника во что бы то ни стало. А следовательно, возникшие в последнее время трения между странами не смогут повлиять на стратегические аспекты их отношений.

Можно ожидать, что напряженность в экономической сфере в ближайшее время будет устранена путем компромисса. Однако его обязательным условием будет соблюдение Беларусью стратегических интересов России.

В связи с чем, очевидно, следует напомнить о заседании совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России 2 ноября в Минске. Основным вопросом были меры противодействия выдвижению военных контингентов стран НАТО к западным рубежам Союзного государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил тогда, что США и их союзники активно наращивают свой наступательный потенциал у границ Союзного государства, создавая новые базы и развивая военную инфраструктуру. Российское руководство вынуждено принимать ответные меры, в том числе на Западном стратегическом направлении. И здесь оно, как дал понять Шойгу, рассчитывает на содействие белорусских партнеров.

Говоря о планируемых в 2017 году совместных военных учениях, глава российского военного ведомства отметил, что они будут учитывать активности НАТО вблизи границ Союзного государства.

Напомним, что очередные стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре одновременно на нескольких белорусских и российских полигонах.

Белорусские новости
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