День рождения Николая Лукашенко: что мы знаем о сыне президента Беларуси?

Лукашенко более трех лет скрывал сына от народа

О том, что у Лукашенко есть еще один ребенок, судачили задолго до первого появления Николая на публике в апреле 2008-го. На тот момент ему было 3 года и 7 месяцев. Вместе с отцом мальчик принял участие в субботнике на стройплощадке «Минск-Арены». Что за ребенок был рядом с президентом, общественности тогда не объяснили.

Лукашенко на тот момент, как и теперь, был женат на матери своих старших сыновей Галине Лукашенко, с которой, как признавался сам, вместе не живет с тех пор, как стал президентом.

Через несколько дней после субботника во время посещения Хойникского района Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, упомянул младшего сына как своего приемника: «Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси».

В июле того же года глава государства так рассказал о причине, по которой его внебрачный маленький сын постоянно его сопровождает: «А все банально — сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет — только я».

«Это не секрет, — сказал Лукашенко. — Что тут скрывать? Это же от Господа Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? Это преступление перед Богом. Я приезжал с сыном к Владимиру Владимировичу, Путин мне сказал: ой, Александр Григорьевич, этой же Божий дар! Дети, говорит, это святое! А для меня — тем более».

Мать Николая работает врачом

О матери Коли официально известно только, что она «работает врачом». Ее имени Лукашенко никогда не называл, но секрет полишинеля, что это Ирина Абельская — главный врач клиники Управления делами президента, в прошлом личный доктор президента и дочь бывшего министра здравоохранения покойной Людмилы Постоялко.

Насколько близок Коля с мамой, неизвестно. Абельская живет в Дроздах, Коля с отцом — в Озерном возле Острошицкого Городка. На официальных мероприятиях Абельскую если и замечают, то только в массовке, а возле главы государства на месте, где должна сидеть супруга, появляются разные молодые женщины.

Судя по тому, как развивалась карьера Абельской, она то пользовалась покровительством Лукашенко, то попадала в опалу. Во всяком случае, в 2001 году она возглавила президентскую больницу, а в 2007 году ее с долетевшим до негосударственных СМИ скандалом сняли с должности.

Некоторое время Абельская работала рядовым УЗИ-диагностом, но в 2009 году снова заняла должность главного врача клиники Управления делами президента. Критики в ее адрес больше не было слышно. Наоборот, Абельская выступает на различных медицинских мероприятиях и делится опытом организации работы на основе выработанных в ее клинике передовых стандартов.

Абельская старается не говорить публично о Николае Лукашенко. Например, в интервью TUT.by на вопрос о будущей профессии младшего сына она лишь сказала: «Я бы просто хотела, чтобы он получил хорошее образование, выбрал интересную профессию, любил свою работу, получал от нее удовольствие и приносил пользу и радость другим».

И больше ни слова.

На публике она рядом с Николаем не бывает. Например, Ирину Абельскую пригласили на последнюю инаугурацию Лукашенко в 2015 году, но рядом с Николаем не посадили. Он сидел рядом с Дмитрием Лукашенко и его женой.

Вообще у мальчика три брата — Виктор и Дмитрий Лукашенко по отцу и Дмитрий Абельский (врач-офтальмолог) — по матери.

Взаимоотношения с братьями покрыты тайной. В 2012 году Лукашенко так сказал в интервью телерадиокомпании «Мир» о Николае: «Он ревнив. Сядет на колени и спрашивает: «Я у тебя один сын?» Говорю: «Как же один, а Дима, Витя?» Он в ответ: «Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые. Да, они сыновья, но у них уже свои дети». Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения».

Доказательство детской ревности Коли, который растет в необычной обстановке без матери при живой матери, было продемонстрировано во время мероприятия «Молитва за Беларусь» в 2015 году. Коля жестом показал старшим братьям, чтобы они отошли и что рядом с отцом будет стоять он.

Коля ходит в школу?

Коля пошел в школу в семь лет, в 2011 году. Поскольку большинство белорусских детей начинает учиться в шесть лет, в 2010 году страна гадала, в какую школу отправится сын президента. Было много версий, но оказалось, его отправили в сельскую (но с двумя бассейнами) школу в Острошицком Городке.

В конце 2016 года во время интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину Коля рассказал про школу. Мол, «с первого класса» сидит за третьей партой вместе с девочкой Ксюшей. Любимый предмет — география.

Коля также рассказал, что занят в школьных театральных постановках: «Я играл роли и звездочета, и помощника Деда Мороза, и Кая. В постановке к празднику, которая сейчас готовится, я буду играть роль льва из мультика «Мадагаскар».

Кроме школы в расписании сына президента уроки фортепиано несколько раза в неделю и хоккейные тренировки. Занимается с животными — в президентском хозяйстве 10 коз, 7 коров, 47 кроликов разных пород, павлины, лошади, пони и три страуса.

С учетом того, что Коля очень много ездит по миру, сопровождая отца, трудно представить, как он может учиться по обычной программе. Однако администрация школы настаивает, что именно так и есть.

Николай вступил в клуб мировых лидеров

Николай уже встречался с двумя главами Римско-католической церкви — в 2009 году с папой Бенедиктом XVI и с папой Франциском в 2016-м. Бенедикту Коля подарил букварь, а Франциску — копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону.

В возрасте 10 лет Коля участвовал в заседании Генеральной ассамблеи ООН, встречался с президентом США Бараком Обамой и его супругой. В Китае был не раз.

Коля жал руку Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву, Нурсултану Назарбаеву, Уго Чавесу и многим другим политическим лидерам.

А в 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев во время военных учений подарил Коле Лукашенко золотой пистолет.

Кто травмирует психику президентского сына?

Несколько раз Коля вместе с отцом принимали парад. 9 мая 2015 года на параде в честь 70-летия Победы Коля, как и его отец, был одет в военную форму с погонами.

И пусть с тех пор старший Лукашенко публично не наряжает Колю в военную форму, детство мальчика не назовешь обычным, даже для сына президента. Особенно с учетом того, что Николай находится в раннем подростковом возрасте, а его, по сути, активно используют для создания положительного образа президента.

Те, кто этим занимается, почему-то недооценивают последствия для развития ребенка. Одно дело в 13 лет собирать с отцом картошку и путешествовать. И совсем другое — ездить за рулем комбайна и мотоцикла без прав. Или позировать на камеру, изображая из себя обычного пассажира плацкартного вагона.

Похоже, что младший сын Александра Лукашенко один из немногих, кто имеет смелость возражать президенту. Например, Коля негативно оценил идею отца перенести начало уроков в школе с 8 на 9 часов утра.

«Утром одно мнение [о переносе начала уроков] я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет», — рассказывал Лукашенко в конце мая.

И все же Лукашенко имеет с Колей обычные родительские проблемы, например, связанные с желанием сидеть в компьютере.

«Моя главная забота — как из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел, начиная с «танков» и заканчивая информацией про какие-то исторические даты, писателей. Иногда говорит, что ему надо найти информацию, в школе поручили… Две минуты информацию ищет, а час играет в «танки», — рассказал Лукашенко на встрече с российскими журналистами в 2016 году.

Пока для Коли, как и для всей страны, Лукашенко остается человеком, который всё знает и всё за всех решает.

Например, в вопросе о социальных сетях папа расставил точки над «i» и запретил. Вот и нет у Коли там своих страниц. «Не надо ему травмировать психику», — пояснил решение глава государства.

Коля уже обогнал отца

В прошлом году Александр Лукашенко обмолвился, что его младший сын растет не по дням, а по часам и уже вымахал до 172 см.

С того времени Николай явно прибавил еще десяток сантиметров с хвостиком.