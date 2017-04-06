"Дело боевиков" в Беларуси: обвинения предъявлены 18 задержанным

В списке находящихся под стражей фигурантов дела, который размещен на правозащитном сайте spring96.org, сейчас значится 21 человек. Отмечается, что 17-ти из них предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

По сведениям общественной активистки Нины Шидловской, обвинение предъявлено еще одному фигуранту дела — Александру Зимницкому, о задержании которого стало известно 29 марта. По словам Шидловской, соответствующая информация поступила от его родственников.

Шидловская, которая является близким другом одного из фигурантов и отслеживает всю информацию по данному делу, ведет свой список тех, кому предъявлены обвинения. В ее списке значатся 13 человек.

При этом Шидловская считает, что данным правозащитников можно доверять. «Вероятно, правозащитники имеют основания так говорить. Как консультировали юристы, когда сроки задержания без предъявления обвинения вышли и людей не выпустили, то на 99% можно считать, что им также предъявлены обвинения. Просто это еще не подтвердили их родственники или адвокаты. Поэтому я, вероятно, перестраховываюсь в своих подсчетах», — пояснила она разницу в сведениях.

Следует отметить, что КГБ по-прежнему не предоставляет никакой информации о данном уголовном деле, а также не комментирует сведения правозащитников.

Задержания начались 21 марта, спустя несколько часов после заявления Александра Лукашенко о «готовящих провокацию с оружием» боевиках. 23 марта государственные телеканалы сообщили, что в рамках возбужденного КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках задержано 26 человек.

Известно, что многие из задержанных — бывшие члены патриотической организации «Белый легион», которая не существует уже 15 лет, а также активисты официально зарегистрированного бобруйского клуба «Патриот». В рамках этого уголовного дела также были задержаны некоторые активисты «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем.

Аналитики связывают происходящее с попытками властей нейтрализовать оппозицию и общественных активистов, чтобы не допустить новой волны уличных акций против социально-экономической политики властей, которые проходили в феврале-марте в разных городах Беларуси.