Дело блогера Лапшина: Минск укрепляет общий фон отношений с Баку

К множеству проблем в отношениях Беларуси и России с декабря прошлого года добавилась еще одна — судьба российско-израильского блогера, которого Минск собирается экстрадировать в Азербайджан. Этот вопрос уже вышел на уровень главы государства, и Лукашенко занял сторону официального Баку.

История вопроса

Блогер и путешественник Александр Лапшин, имеющий израильское и российское гражданство, был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил Лапшина в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

Блогер обвиняется в том, что, «вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и создав организованную преступную группу, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года без наличия соответствующих документов, минуя контрольно-пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики».

Посольства Израиля и России пытались помочь задержанному блогеру. Представители израильской миссии даже нотариально заверили и передали в Баку письмо Лапшина на имя президента Азербайджана с извинениями. Кроме того, прошение о помиловании сына написала азербайджанским властям мать Лапшина, которая проживает в Израиле. МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января на пресс-конференции в Москве, комментируя историю с Лапшиным, высказался «против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну».

В том же ключе высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова: «Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Беларуси в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина».

Однако Беларусь пока все эти заявления игнорирует. Примечательно, что решение об экстрадиции Генпрокуратура Беларуси приняла на следующий день после заявления Лаврова.

26 января Минский городской суд признал законным постановление о выдаче Лапшина по запросу Азербайджана. Адвокаты Лапшина намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Хотя на решение в пользу блогера уже, кажется, никто и не надеется.

Тем более что отдать Лапшина азербайджанской стороне фактически приказал Александр Лукашенко. На большой встрече с общественностью 3 февраля белорусский лидер уточнил у главы МВД Игоря Шуневича, находится ли блогер еще в Беларуси, и, получив утвердительный ответ, упрекнул его: «Ну ты создаешь лишние проблемы. Уже давно его надо было переслать туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону».

Почему Минск занял позицию в пользу Азербайджана?

«Мы давно наблюдаем — и сейчас особенно — сближение Беларуси с Азербайджаном на почве нефти, — отметил в комментарии для БелаПАН минский аналитик-международник Андрей Федоров. — Может быть, и решение по блогеру с этим каким-то образом связано. Или кредит какой-то Минск хочет получить».

Собеседник считает, что позиция Минска в истории с Лапшиным, скорее, связана с экономическими ожиданиями. «Я не думаю, что политически мы стараемся насолить каким-то образом Москве, — сказал Федоров. — Мы хотим больше сблизиться с Азербайджаном и чем-то его, возможно, отблагодарить за какую-то услугу. Но это мои предположения».

Нужно еще учитывать и тот факт, что Минск принципиально является приверженцем территориальной целостности как Азербайджана, так и других стран, отметил в комментарии для БелаПАН директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

«С учетом этого Беларусь также рассматривает посещение таких непризнанных территорий как нарушение законодательства», — подчеркнул Сивицкий.

По его мнению, решение об экстрадиции Лапшина направлено и на то, чтобы улучшить общий фон белорусско-азербайджанских отношений.

«Но это, скорее, такой символический акт, потому что в последнее время, особенно начиная с 2010 года, Азербайджан и Беларусь достаточно активно усиливали сотрудничество во всех сферах, начиная от экономики и заканчивая военно-промышленным сотрудничеством, — сказал Сивицкий. — Это связано с тем, что в Азербайджане также заинтересованы диверсифицировать внешнеполитические связи, экономику, военное сотрудничество, понимая, что Россия играет дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, особенно в контексте карабахской проблемы, которую Россия использует для решения своих задач».

То, что Беларусь в истории с блогером занимает проазербайджанскую позицию, безусловно, способствует формированию между Минском и Баку доверия, необходимого для перехода к продвинутым стратегическим отношениям во всех сферах, считает политолог.

Почему белорусские власти не боятся еще больше рассердить Москву?

«Видимо, в Минске считают, что это не такой принципиальный для Москвы вопрос, чтобы она пошла на еще больший конфликт. Может быть, Минск ошибается, может, нет, — поясняет Федоров. — Возможно, на общем фоне всех противоречий, которые имеются в отношениях с Москвой, в Минске пытаются показать, что не особо готовы подчиняться московским указаниям. Но и тут с уверенностью сложно говорить, слишком ситуация нестандартная сейчас».

В свою очередь Арсений Сивицкий отмечает, что белорусско-российские отношения «ухудшать уже дальше некуда».

«Дальнейшее ухудшение, скорее всего, предполагает активацию с российской стороны неких жестких силовых сценариев, — сказал Сивицкий. — Тот факт, что Минск вопреки настоятельным просьбам Москвы решил экстрадировать блогера, прежде всего говорит о том, что Беларусь проводит собственную внешнюю политику, исходя из собственных национальных интересов, без оглядки на мнение Москвы, особенно когда последняя все больше и больше усиливает давление на Беларусь».

Сивицкий отмечает, что отношения партнеров по Союзному государству полны конфликтов во всех сферах, и особенно нефтегазовой.

«По сути, Россия нарушила все взятые на себя обязательства, хотя обязывалась перейти на равнодоходные для Беларуси цены на газ в 2015 году. К тому же в нефтяной сфере она перешла к одностороннему давлению, сокращая поставки нефти, — отметил Сивицкий. — Безусловно, Беларусь вынуждена сейчас диверсифицировать импорт энергоресурсов. И здесь Азербайджан рассматривается в качестве одного из таких партнеров по диверсификации импорта энергоресурсов. Можно сказать, что Россия своей политикой, не соответствующей двусторонним соглашениям, по сути, подтолкнула Минск к такому решению в деле блогера Лапшина».

Он уверен, что Россия будет использовать экстрадицию блогера для обвинений Минска в очередном предательстве.

«Но, к сожалению, Москва это делает и сейчас очень активно, при том что никаких реальных поводов Беларусь для этого не дает, — отмечает Сивицкий. — Это просто неизбежность, что Москва будет наращивать давление. И для того, чтобы аргументировать это давление, будут использоваться любые поводы, в том числе и экстрадиция блогера».

Надеяться, что «мы вдруг сможем убедить сейчас Москву в том, чтобы она поменяла свой модус действий, уже не приходится», полагает собеседник.

В такой ситуации, резюмирует Сивицкий, Минску остается лишь диверсифицировать свою внешнюю политику и экономику, укреплять суверенитет и независимость страны и, возможно, готовиться «даже к неким худшим кризисным сценариям в отношениях с Россией».