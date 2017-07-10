Четыре белорусских депутата поддержали декларацию ПА ОБСЕ с осуждением "агрессии России против Украины"

Лишь два белорусских парламентария проголосовали против Минской декларации.

В проекте резолюции заявляется «об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе».

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История вопроса такова. Сначала украинские депутаты 6 июля предложили включить в повестку сессии ПА ОБСЕ резолюцию «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Все 36 пунктов документа российская сторона назвала «ложью».

Белорусская делегация тогда воздержалась при голосовании. В поддержку России выступила только Армения. Украинскую резолюцию поставили на повестку дня.

На следующий день, 7 июля, когда принимали резолюцию, единственный голосовавший от Беларуси депутат Валерий Воронецкий также воздержался. Остальные белорусские делегаты не участвовали в голосовании.

— Беларусь намеренно не участвовала в обсуждении этой резолюции и воздержалась при голосовании. Это сделано потому, что мы являемся миротворческой площадкой как раз для решения этих вопросов. Это наша осознанная позиция соблюдения нейтралитета, — прокомментировал тогда Валерий Воронецкий в беседе с журналистом БелаПАН.

Сегодня, 9 июля, пленарное заседание ПА ОБСЕ должно было принять итоговую Минскую декларацию, частями которой стали все одобренные за время сессии резолюции.

Белорусский депутат Воронецкий в очередной раз выступил против ранее одобренной в Комитете по правам человека резолюции о положении в Восточной Европе. В ней критиковалась ситуация с правами человека в Беларуси, России и Азербайджане. Вопрос поставили на дополнительное голосование.

Голоса разделились 43 на 43, председатель Кристин Муттонен ПА ОБСЕ назвала эту ситуацию необычной, но поскольку большинства не набралось — критичную по отношению к Минску резолюцию исключили из итогового документа. Белорусские делегаты поздравляли друг друга, некоторые их коллеги в зале также аплодировали.

Затем началось голосование по всему тексту итогового документа, включая украинскую и все остальные одобренные ранее резолюции. Четыре белорусских делегата — депутаты Валерий Воронецкий, Ольга Попко и Болеслав Пирштук, а также сенатор Сергей Рахманов проголосовали за. Сенатор Сергей Гайдукевич и депутат Андрей Рыбак — против. Кроме них, против проголосовала вся российская делегация.

Сергей Гайдукевич в комментарии TUT.BY заверил, что члены белорусской делегации не договаривались между собой о единой позиции — каждый голосовал, как считал нужным.

— Я не мог поступить по-другому, потому что я политик, который работает в интересах нашего государства. А для Беларуси важно и быть в хороших отношениях с Россией, и нормально работать с Европейским союзом, — прокомментировал свою позицию Сергей Гайдукевич.

По его мнению, исключенная из итогового текста резолюции критика Беларуси — не повод для радости. А сигнал к тому, что нашей стране необходимо продолжить диалог с партнерами по спорным вопросам.

Всего в зале набралось 15 голосов против Минской декларации. 91 делегат поддержал ее, 3 — воздержались. Сессия ПА ОБСЕ проходила в белорусской столице с 5 по 9 июля.