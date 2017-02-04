Большая обида Лукашенко на Россию: "Я туда не поеду"

Анонсированное Москвой заседание Высшего Госсовета союзного государства Белоруссии и России, судя по всему, не состоится на предстоящей неделе. "О чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились? Вопросы не решаются, а мы все заседаем", - заметил Лукашенко, упомянув встречи в формате ЕАЭС и союзного с Россией государства.

По словам белорусского президента, товарооборот со странами ЕАЭС упал за два года фактически на 60%, торговли с Казахстаном практически нет.

"Я не подписал Таможенный кодекс [документ подписан 26 декабря 2016 лидерами стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге, куда Лукашенко не приехал -Би-би-си], потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных [союзных - ред.] органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам", - заявил Лукашенко.

"Мы рассчитывали на то, что этот союз будет равноправным. Из-за неравных условий Беларусь уже потеряла 15 млрд долларов", - сообщил Лукашенко.

Данкверта - под суд!

В отношениях с главным союзником - Россией - "ситуация развивается неважно", признал президент Белоруссии.

Острейших проблем, как минимум, две: недопуск на российские рынки белорусских товаров и затянувшийся спор о цене на поставленный в Белоруссию российский газ.

Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, грозившего на днях перекрыть путь в Россию белорусской говядине и много раз блокировавшего поставки в Россию белорусских сыров, молока, пресловутых креветок и яблок, в Минске грозят привлечь к ответственности за нанесение ущерба белорусскому государству.

Именно такое поручение - возбудить против Данкверта уголовное дело и привлечь к ответственности, по примеру некогда арестованного в Белоруссии менеджера "Уралкалия" Баумгертнера - президент Лукашенко прилюдно отдал своему министру внутренних дел.

Министр заверил: принято. Привлекут. Если в Белоруссии поймают.

Президент Лукашенко Данкверту посоветовал: у себя, в России, наведите порядок. "У них предприятия по переработке [молока-ред.] - дореволюционные. Там страшно туда зайти!", - рассказал белорусский президент о проблемах российской мясомолочной отрасли. Заметил с обидой: "Ввели эмбарго [на поставки продуктов питания с Запада - ред.] - не советовались. Ладно. Не видят они такого государства, как Беларусь". Подчеркнул: Белоруссия сыро-молочными поставками обеспечивает чуть меньше половины необходимого для России, резерв роста поставок есть, но российской стороной не использован.

Нефтегазовые споры

Белорусский долг за поставленный из России газ, по утверждениям российской стороны, достиг 550 млн долларов. В начале года Минск отправил авансовый платеж на предстоящие поставки, но Москва отвергла эти деньги - вернула аванс и требует полного погашения долга.

Александр Лукашенко подробно объяснил собравшимся на "Большой разговор с президентом" белорусскую логику расчетов газовой цены - с привязкой к цене нефти, подешевевшей со времен заключения межправительственных договоров. Отметил: Россия не впервые хватается за газовую и нефтяную трубу.

"Зачем нас брать за живое?" - спросил Лукашенко, подчеркнув, что сырье для белорусских нефтеперерабатывающих заводов можно найти не только в России, и дело даже не в цене.

"Независимость, порядочность, наше общее историческое прошлое дороже, чем газ и нефть. [...] К сожалению, в России это не все понимают. Думают: ну, куда он денется?", - заметил Лукашенко, рассказав, что к белорусским профильным министрам в Москве часто относятся пренебрежительно, а российские чиновники очень часто являются совладельцами либо вовлеченными в работу частных корпораций лицами.

"Эта тема очень острая. Я боюсь сказать что-то лишнее. Но, с другой стороны, ситуация дошла до того, что уже трудно что-то скрывать", - признался Лукашенко.

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко, на многочасовой пресс-конференции, в отличие от других чиновников, промолчавший, в очередной раз отправляется в Москву на переговоры по урегулированию нефтегазовых проблем.

Граница

Белоруссия не выйдет из постсоветских интеграционных структур, заверил Александр Лукашенко, назвав полной чушью распространенные некоторыми российскими СМИ сообщения о намерениях Минска покинуть ОДКБ, ЕАЭС и союзное государство.

Введение погранзоны вблизи официально отсутствующей границы между Белоруссией и Россией Александр Лукашенко назвал "чисто политическим выпадом".

"Бездумные, нескорректированные шаги только ухудшают наши отношения", - заметил белорусский президент.

Рассказав, что сам служил на границе, и там же проходили службу его старшие сыновья, Александр Лукашенко отметил: "Насколько меня информировали, там есть некая привязка к конкретным каким-то точкам [российской стороной обозначены точки пропуска-выезда в пограничной зоне - ред.] Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы?"

"Так это - переговорный процесс, это же может вылиться в серьезный конфликт", - предупредил Лукашенко.

Реакции

Кремль оперативно - еще "Большой разговор" не закончился - отреагировал на откровения Лукашенко.

Мы с коллегами-журналистами читали исподтишка с телефонов и планшетов: "В Москве считают приоритетными цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение".

Пресс-служба Кремля распространила свои подсчеты объемов экономической помощи Белоруссии, упомянув выделение Минску свыше 6 млрд долларов США кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти от 18 млн до 23 млн тонн в период с 2011 по 2015 год.

"Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства. Не будем также забывать, что 2,5 млрд долларов США также траншем было предоставлено в виде кредитов по линии Евразийского фонда и развития", - проинформировала пресс-служба Кремля.

Анонсов о предстоящем заседании Высшего госсовета союзного государства в информационных лентах уже не было.

Белорусские эксперты откровения Лукашенко о проблемах союзничества комментируют по-разному: те, кто был на "Большом разговоре", покорены откровенностью президента; те, кто не был, не торопятся (как было ранее) Лукашенко обличать и опровергать.

Медиаэксперт Владимир Дзюба объясняет ситуацию просто: "Наезды российских СМИ на Беларусь в последнее время, простите, достали, и волей-неволей соглашаешься с тем, что Лукашенко сейчас действительно защищает наши национальные интересы".

Практически никто не отозвался на приглашение белорусского президента отобедать (поужинать?) после более чем семичасового разговора под холодным куполом выставочного зала вблизи Дворца Независимости. Репортеры спешили работать, чиновников и экспертов задержали у телекамер.И заметил по всему комплексу назревших с Россией проблем: "Мы выживем. Но если мы разойдемся, если между нами разверзнется эта бездна, засыпать, заровнять ее можно будет не скоро. [...] Не надо все делать бандитским образом. Вы воюете со своим народом. Зачем вы это делаете? Нам до сих пор не понятно".