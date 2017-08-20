Белорусы зарабатывают в России больше, чем местные

Белорусы попали в число самых высокооплачиваемых трудовых мигрантов в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в феврале-марте этого года Центром этнополитических и региональных исследований для Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Россия).

Выборка составила 8,5 тысячи человек. В нее попало менее 100 белорусов, пишет интернет-газета naviny.by

Сколько получают белорусы в России?

По результатам исследования, легальная зарплата белорусов в России составила порядка 40 тысяч рублей (около 700 долларов). Для сравнения: таджики получали 28 тысяч рублей (490 долларов), узбеки и киргизы — 29 тысяч рублей (510 долларов), украинцы — 31 тысячу рублей (545 долларов), молдаване — 35 тысячу рублей (615 долларов), азербайджанцы и грузины — 36 тысяч рублей (630 долларов).

«Сфера занятости белорусов, если судить по отрывочной информации, в том числе наших обследований, отличаются от сфер занятости мигрантов из других стран СНГ и Грузии: меньшая доля в строительстве и торговле в пользу других отраслей, в том числе обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения. Среди белорусов мало неквалифицированных работников, больше специалистов среднего и высокого уровня квалификации. Доля лиц с невысоким уровнем образования — самая низкая среди мигрантов. По этим причинам заработная плата у белорусов самая высокая среди мигрантов», — объяснил в комментарии Naviny.by заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Белорусы получали в начале этого года даже выше, чем в среднем по России. В феврале и марте среднемесячная номинальная начисленная зарплата в этой стране составила 36 и 38 тысяч рублей, соответственно.

«Белорусы для россиян — это наиболее интересная категория. Разрешение на работу не нужно, облегченный порядок пребывания и проживания, возможность оформления вида на жительство, территориальная близость, отсутствие языкового барьера. Много вопросов снимается для россиян. И белорусы — наиболее квалифицированные на пространстве СНГ», — отметил для Naviny.by заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Александр Татура.

В прошлом году, согласно данным российского МВД, на миграционный учет было поставлено почти 350 тысяч белорусов. Из них в качестве цели въезда «работа» указали почти 98 тысяч человек. Сколько трудится в России нелегально, сказать сложно.

«Мы не можем оценить количество белорусов, работающих с нарушением законодательства. Льготный режим пребывания и трудоустройства, проблемы статистического учета, с одной стороны, затрудняют получение таких оценок, с другой стороны, у белорусов меньше стимулов, чем у других мигрантов, нарушать миграционное законодательство», — считает Михаил Денисенко.

Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси в своих подсчетах оперирует российской официальной статистикой. В ведомстве приводят данные на конец июня этого года, согласно которым на миграционный учет в России с указанием цели въезда «работа» было поставлено чуть больше 56 тысяч белорусов. По оценкам экспертов, каждый год на работу в Россию может выезжать в среднем 30-40 тысяч белорусов. Это без учета тех, кто уже работает там постоянно.

Почему все меньше белорусов едет на заработки в Россию?

Белорусы стали реже ездить в Россию на заработки из-за кризиса. Там снизились зарплаты и предложение на рынке труда.

«Раньше было больше возможностей. Возможностей стало меньше, меньше людей выезжает», — отмечает заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД.

Согласно официальным данным, которые учитывают только тех, кто выехал на работу посредством организаций и предпринимателей, имеющих лицензию МВД Беларуси на данный вид деятельности, в прошлом году в Россию выехало 4,8 тысяч белорусов, тогда как годом ранее — 5,4 тысячи человек.

«Люди возвращаются из России, ищут работу у нас, поскольку при схожих доходах за вычетом средств на проживание и питание на руки получается примерно одна и та же сумма», — говорил ранее Naviny.by начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Еще одним важным фактором, влияющим на решение белорусов не выезжать на работу в Россию, в белорусском МВД называют участившиеся случаи обманов.

«Самыми распространенными ситуациями являются случаи, когда какая-то организация либо физическое лицо распространяет рекламу о наборе разнорабочих для трудоустройства в России вахтовым методом. Просят граждан взять с собой паспорта, трудовые книжки, личные вещи и организованно автобусом вывозят будущих работников в Россию. По приезде оказывается, что те условия, которые им обещали, не соблюдены, заработная плата выплачивается меньше обещанной либо вообще не выплачивается. Зачастую трудовые договоры также не заключаются», — рассказывает Александр Татура.

По его словам, милиция старается пресекать такие случаи и составляет на так называемых посредников административные протоколы. За шесть месяцев этого года составлено 38 протоколов, а за весь прошлый год — 50 протоколов.

«Однако следует понимать, что Кодекс об административных правонарушениях действует только на территории Республики Беларусь, поэтому обманутые белорусские граждане на территории России могут обращаться за защитой своих прав только в соответствующие органы Российской Федерации. В связи с этим органы внутренних дел Республики Беларусь проводят широкую информационно-просветительскую работу, направленную на предотвращения незаконного трудоустройства и призывают граждан обращаться либо к лицензиатам, либо детально подготовиться к своему выезду, удостоверившись в надежности своего будущего нанимателя», — отмечает заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД.