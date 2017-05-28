Белорусы предпочитают любить Россию на расстоянии

При этом аналитики полагают, что если со стороны Москвы будут попытки агрессивных действий в отношении Беларуси, доля сторонников интеграции с Россией уменьшится.

В союзе, но как независимое государство

Большинство белорусов считают, что Беларусь должна быть независимым государством. Но в выборе между интеграцией в ЕС и союзом с Россией отдают предпочтение последней. Таковы результаты опроса, проведенного Белорусской аналитической мастерской (БАМ, Варшава) в марте — апреле нынешнего года.

На вопрос «В каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси, в Европейском союзе или в союзе с Россией?» 41,7% ответили «скорее в союзе с Россией», 22,8% — «безусловно, в союзе с Россией». Ответ «скорее в Европейском союзе» дали 9,9% опрошенных, «безусловно, в Европейском союзе» — 4,2%. Затруднились ответить 19,5% респондентов, 1,9% — отказались от ответа.

65,5% опрошенных считают, что Беларусь должна быть независимым государством. За то, чтобы Беларусь и Россия построили союзное государство с единой валютой, президентом и парламентом, высказались 12,1%. 10,2% полагают, что «Беларусь должна войти в состав России». 6,1% опрошенных считают, что Беларусь должна стать членом Евросоюза.

Если бы сегодня проходил референдум о вступлении Беларуси в ЕС, «за» проголосовали бы 14,9% опрошенных, против — 51,4%. Не стали бы голосовать 24,3%. На референдуме об объединении Беларуси и России в единое государство 31,4% опрошенных проголосовали бы «за», 34,1% — против. Не стали бы голосовать 21% респондентов.

Стоит отметить, что значительный рост пророссийских настроений среди белорусов произошел три года назад после начала российско-украинского конфликта и присоединения Крыма к России. Тогда доля сторонников интеграции с Россией увеличилась на 10 процентных пунктов. И до сих пор остается на этом уровне.

К слову, в оценке ситуации с Крымом большинство белорусов поддерживают действия России. Это показал и последний опрос БАМ. Так, 65,7% назвали присоединение Россией Крыма «правомерными и оправданными действиями» и только 13,5% опрошенных сказали, что «это незаконно».

При этом 68,3% опрошенных считают, что аналогичные действия России по отношению к Беларуси (т.е. аннексия части или всей территории Беларуси Россией) невозможны. В то же время 14,1% считают это возможным. Затруднились ответить 17%.

Извивы внешней политики и эффект пропаганды

Однако пророссийские настроения не всегда преобладали в белорусском обществе. Аналитик варшавского исследовательского центра EAST Андрей Елисеев напоминает, что в конце 2010 года интеграцию с ЕС поддерживало около 40% респондентов, и это на несколько процентных пунктов превышало число пророссийски настроенных белорусов.

«Во многом это стало следствием медиакампании в белорусских государственных СМИ, — сказал эксперт в комментарии для БелаПАН. — В течение 2010 года происходило потепление отношений с ЕС, конец которому был положен насилием в день выборов 19 декабря. К тому же в 2010 году белорусско-российские отношения были довольно конфликтными: энергетический конфликт, жесткий торг по условиям вхождения Беларуси в Таможенный союз, уменьшение российских субсидий и политическое давление на Беларусь со стороны России».

Тогда в белорусских государственных СМИ доминировали критические сообщения в отношении России, что в итоге привело к падению пророссийских и росту прозападных настроений в обществе.

Затем отношения с Россией наладились, а с Западом, напротив, ухудшились — и в государственных СМИ началась кампания дискредитации отдельных стран ЕС и Запада в целом. Общественное мнение на это отреагировало соответствующим образом. А вот с 2014 года уже наблюдается четкая тенденция уменьшения прозападных предпочтений и увеличения пророссийских.

Елисеев объясняет это еще и тем, что большое влияние на белорусскую аудиторию оказывают российские СМИ, которые устойчиво транслируют антизападные месседжи.

«На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом российские медиа регулярно и умело распространяют целый арсенал сообщений, которые дискредитируют Запад и в выгодном свете представляют российскую внешнюю политику, — сказал эксперт. — В медиапространстве Беларуси есть чрезвычайный крен в пользу российских СМИ, в предлагаемых населению пакетах телевизионных программ зачастую вовсе отсутствуют какие-либо телеканалы, кроме белорусских и российских. У Евросоюза очень слабая коммуникационная стратегия в отношении белорусской аудитории. По большому счету, ЕС просто наблюдатель, никакой активной медиастратегии у него и нет».

Это привело к тому, что многие белорусы стали воспринимать ЕС как объединение, проводящее неразумную внешнюю и внутреннюю политику.

«Отношение белорусов к ЕС стало отчасти приобретать иронично-скептический характер по поводу сложностей с разрешением миграционного кризиса и неспособности одержать победу над «Исламским государством», — отметил Елисеев. — В то же время образ России среди белорусов зачастую ассоциируется с мощью, помощью союзным государствам и военными победами в Сирии».

Почему Россия кажется белорусам более привлекательной, чем ЕС?

«Среди причин проевропейских предпочтений преобладают рациональные, — объясняет Елисеев. — У приверженцев союза с Россией, наоборот, превалируют абстрактные и ценностные категории, а за ними уже следуют рациональные и прагматические».

С одной стороны, это кажется парадоксальным, отмечает собеседник. Ведь Евросоюз — ценностное объединение, продвигающее права человека, демократию, верховенство права как приоритет своей внешней политики. С другой стороны, «учитывая пророссийскую и русификационную политику Минска на протяжении долгого времени и доминирование российских СМИ, это не кажется таким уж странным», добавляет Елисеев.

Проевропейски настроенных белорусов привлекает более высокий уровень жизни и стабильность в ЕС. А сторонники интеграции с Россией чаще отмечают близость духа белорусского и российского народов, их славянское братство и силу России, но реже обращают внимание на такие прагматичные вещи, как безвизовый режим, уровень жизни и стабильность.

При этом Елисеев подчеркивает, что хотя большинство белорусов выступают за поддержание определенного уровня интеграции с Россией, лишь несколько процентов респондентов поддерживают вариант присоединения к ней Беларуси с потерей суверенитета.

«В случае именно агрессии России (а не целенаправленной сдачи суверенитета в результате тайной договоренности и на фоне специальной медиаобработки населения) пророссийские настроения среди белорусов резко упадут», — уверен Елисеев.

События в Украине сильно повлияли на белорусов

В свою очередь политолог Юрий Дракохруст считает, что за последние годы ничто не влияло на геополитические предпочтения белорусов так сильно, как события в Украине.

«Они стали большим шоком и самым сильным фактором, который повлиял на геополитический выбор, — сказал Дракохруст в комментарии для БелаПАН. — Победа революции, присоединение Россией Крыма и события на Донбассе оказались гораздо сильнее, чем споры Беларуси и России, Брексит и миграционный кризис в Европе».

Рост пророссийских настроений Дракохруст объясняет и неприятием белорусами самой идеи революции, и мнением, что это связано с Западом, и что такова цена интеграции с Европой.

«А белорусы такую цену платить не хотят, — подчеркнул собеседник. — Кроме того, многие белорусы считают, что Россия в ситуации с Крымом была права, поэтому и выбор их — за правую страну, за правое дело в их понимании».

Дракохруст отмечает, что речь идет о мотивации, касающейся именно тех 10 процентных пунктов, на которые в опросах увеличилось число сторонников интеграции с Россией.

«Совершенно не значит, что у всех 65% опрошенных именно такая мотивация их пророссийских настроений, она может быть и другой, — пояснил политолог. — Но именно эти плюс 10 процентов добавились после украинских событий».

Почему симпатии белорусов оказались на стороне России?

Можно говорить, считает аналитик, что сработала пропаганда. Он напомнил, что когда-то НИСЭПИ в своих исследованиях спрашивал респондентов, кто им культурно ближе — Россия или Европа.

«И, по-моему, порядка 70% говорили о России, а про Европу — 25%, — сказал Дракохруст. — И число тех, для кого Россия близка культурно, значительно превышает число тех, кто выступает за интеграцию с ней. То есть это некий потенциал, запас, который в случае каких-то шоковых событий склоняется в российскую сторону, в сторону своего культурного кода. И в этом смысле пропаганда, кстати, действует именно на этот код».

В то же время, говорит Дракохруст, если бы Россия попыталась аннексировать часть или всю Беларусь, то это негативно повлияло бы на пророссийские настроения белорусов.

«Даже этот опрос показал, что хотя белорусы за Россию, но при этом очень-очень и за независимость Беларуси, — подчеркивает собеседник. — Если представить себе какую-то силовую операцию России в отношении Беларуси, то это будет, в том числе и с точки зрения тех людей, которые к России культурно близки, страшная обида — за что, что мы вам сделали? Русских любим, но с определенной границей, дистанцией».

При этом Дракохруст сомневается, что в случае российской агрессии в общественном мнении в Беларуси начнут преобладать прозападные настроения.

«Но точно очень сильно мнение качнется в сторону от России, — сказал он. — И, возможно, это один из факторов, почему Россия не предпринимает таких действий в отношении Беларуси».