Белорусы получили с начала года международные переводы на $195 млн

Белорусы во втором квартале получили из-за границы международные денежные переводы почти на 102 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Эта сумма почти на 22 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма полученных международных денежных переводов выросла в апреле-июне также и по сравнению с первым кварталом этого года — почти на 7 миллионов долларов.

При этом белорусы также стали чаще отправлять за границу переводы: почти 40,4 миллиона долларов во втором квартале против 34 миллионов долларов в первом.

Напомним, белорусы оказались в лидерах по уровню зарплаты среди трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию. При этом наши соотечественники, согласно опросу, стали реже отправляться на заработки в соседнюю страну.



Выяснилось, что более 70% работающих в России мигрантов делают это на законных основаниях. По мнению экспертов, наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами, но «разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой».

Трудовые мигранты из Беларуси в России зарабатывают в среднем 41,1 тысячи российских рублей (почти 684 доллара).

По оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, в настоящее время ищут работу за границей не менее 8−10% белорусов. Если их усилия увенчаются успехом (а спрос на них достаточно большой), нашу экономику ожидают серьезные потрясения.