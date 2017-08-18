Белорусы получили с начала года международные переводы на $195 млн

Сумма полученных международных денежных переводов выросла в апреле-июне также и по сравнению с первым кварталом этого года — почти на 7 миллионов долларов.
При этом белорусы также стали чаще отправлять за границу переводы: почти 40,4 миллиона долларов во втором квартале против 34 миллионов долларов в первом.
Напомним, белорусы оказались в лидерах по уровню зарплаты среди трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию. При этом наши соотечественники, согласно опросу, стали реже отправляться на заработки в соседнюю страну.
Выяснилось, что более 70% работающих в России мигрантов делают это на законных основаниях. По мнению экспертов, наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами, но «разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой».
Трудовые мигранты из Беларуси в России зарабатывают в среднем 41,1 тысячи российских рублей (почти 684 доллара).
По оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, в настоящее время ищут работу за границей не менее 8−10% белорусов. Если их усилия увенчаются успехом (а спрос на них достаточно большой), нашу экономику ожидают серьезные потрясения.