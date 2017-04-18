Белорусы мечтают уехать на заработки за границу

Согласно полученным данным, более 80% респондентов не выезжали на заработки за границу, но такое желание есть у большинства — 75,5%, пишет интернет-газета naviny.by

Опыт работы за рубежом имеет фактически каждый пятый респондент — 19,1%. Зачем люди ехали работать за границу? Прежде всего, хотели больше зарабатывать (65,4%) и приобрести новый опыт (39,5%).

Работая за рубежом, 13,1% участников исследования хотели выучить иностранный язык, 12,7% — принять участие в интересных проектах, а почти 12% связывают работу за рубежом с началом новой жизни.

При выборе работодателя за границей белорусы обращали внимание, прежде всего, на предлагаемый уровень заработной платы (69%) и социальный пакет (24,5%).

Чаще всего опрошенные выезжали на заработки в Россию — 48% и Польшу — 21,2%. Также в ответах часто звучали Германия — 11,1%, США — 7,8%, Украина — 7,2%, Турция — 4,6%, Литва — 4,2%.

Попытка трудоустроиться за рубежом — это ответ на состояние рынка труда в Беларуси, где сегодня работу найти крайне сложно, в регионах особенно.

По официальным данным, уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране составляет 1% к экономически активному населению. Однако на самом деле ситуация не такая радужная, ведь очень многие неработающие люди на биржу труда не приходят. Фактический же уровень безработицы в Беларуси за 2016 год составил 5,8%, а это более 200 тысяч человек.

Часть этих людей являются потенциальными трудовыми мигрантами. При этом для многих работа за границей оказывается не раем.

Согласно вышеупомянутому исследованию, около трети из выезжавших на работу за границу столкнулись с обманом со стороны работодателя. Чаще всего не выполнялись обязательства по заработной плате, социальным гарантиям и надлежащему оформлению документов при трудоустройстве.

При этом большинство опрошенных (82,8%), выезжавших на работу за рубеж, никуда не обращались для защиты и восстановления своих прав.

Во многом такая ситуация связана с тем, что люди не знают, куда могут обратиться — 68,7% опрошенных не имеют представления, как действовать в случае возникающих проблем при трудоустройстве за границей.