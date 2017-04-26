Белорусскую правозащитницу Ревяко оштрафовали "за сквернословие"

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Deutsche Welle
среда, 26 апреля 2017 г. 15:25
Президент Белорусского дома прав человека Татьяна Ревяко 26 апреля приговорена к штрафу за то, что во время митинга 26 марта якобы ругалась матом. Оглашение приговора было встречено криками "Позор!".
© DELFI / Augustas Didžgalvis

Суд Центрального района Минска 26 апреля признал виновной в нарушении статей 17.1 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях известную правозащитницу Татьяну Ревяко и наказал штрафом в размере 460 белорусских рублей (около 225 евро). Оглашение решения собравшиеся представители общественности встретили криками "Позор!". Татьяна Ревяко заявила: "Я выказываю неуважение к суду". "Это ваше право" - ответил правозащитнице судья Виктория Шабуня.

В интервью DW Татьяна Ревяко заявила, что это пример отсутствия правосудия. "Суд не опирается на право, когда выносит подобные решения. Конечно, я буду это решение обжаловать и могу сказать, что такие решения суда не вызывают уважения и доверия к правосудию. Мне кажется, что сегодняшний суд - это не мое поражение, это поражение правосудия", - подчеркнула белорусская правозащитница.

Противоречивые показания милиционеров

Президент зарегистрированного в Вильнюсе Белорусского дома прав человека, активистка правозащитного центра "Весна" Татьяна Ревяко была задержана 26 марта во время мониторинга несанкционированной акции в Минске. Ее обвинили в том, что она якобы сквернословила, размахивала руками, оказывала сопротивление сотрудникам милиции – садилась на землю и хваталась за обмундирование.

Сотрудники УВД Мингорисполкома Юрий Ермаков и Антон Ходоненок дали противоречивые показания в суде. В частности, они утверждали, что вдвоем задерживали Ревяко, в то время как на видеозаписи видно, что это делал один человек. Ермаков в рапорте написал, что Ревяко вела себя агрессивно, а на суде сказал противоположное. Ермаков и Ходоненок разошлись в том, какого пола был участковый, которому они давали объяснение о задержании Ревяко. Оба милиционера не смогли вспомнить конкретное содержание "нецензурной брани" правозащитницы и в чей адрес она якобы была направлена.

Показательно, как Ходоненок объяснил, в чем, по его мнению, заключалась агрессивность Ревяко: "в нежелании исполнять наши законные требования".

Deutsche Welle
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