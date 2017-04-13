Белорусское ТВ показало сюжет о подготовке к акции в Минске на День Воли

Журналистское расследование «Белый легион черных душ», показанное 12 апреля в вечернем эфире Беларусь 1, посвящено подготовке к акции в Минске на День Воли.

Репортаж продолжительностью более 40 минут начинается с напоминания о журналисте из Японии, которого не пустили в Беларусь из-за связей с ИГ. Японец пожаловал в Беларусь далеко не случайно, сообщает диктор. В сюжете БТ впервые показывают «фрау А.», ту самую белоруску из Германии, которая и передала информацию о готовящихся провокациях в День Воли.

Знакомство с «фрау А.»

Гражданка ФРГ с белорусскими корнями, так называемая «фрау А.» пришла в дипмиссию Беларуси в Германии 16 марта. В сюжете БТ показали видеоинтервью с данной гражданкой. Она подробно рассказала о своей беседе с неким Мишелем, который и оповестил о готовящихся 25 марта этого года акциях в Беларуси. Она написала письмо на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, где изложила все известные ей факты.

«Эти события в Беларуси должны стать последним шансом для фашистского переворота», — сказано в конце письма «фрау А».

Далее в сюжете вспоминают несколько попыток ввоза оружия на территорию Беларуси и отмечают, что в последний раз такой напряженной ситуация на границе была разве что 22 июня 1941 года. Диктор отмечает, что такой поток оружия за такое короткое время не характерен для обычного криминала.

«Здесь арсенал для целого незаконного вооруженного формирования. В нашем случае все указывало на подготовку хорошо спланированной масштабной и кровавой заварухи», — отмечает голос за кадром.

Об этом также написала гражданка ФРГ. Кроме даты 25 марта, женщина также рассказала о двух возможных сценариях: теракт в толпе и террорист-смертник.

«Там будут находиться две группы провокаторов. Одна группа будет использовать спецтехнику во время марша. Это может быть простая бытовая техника, которая после стрельбы сама уничтожается и не остается никаких следов. Вторая група провокаторов — это те, которые сами себя взорвут», — рассказывает «фрау А».

Информация о подрывниках и террористах-смертниках была последней деталью пазла, который складывался на протяжении февраля-марта, сообщает голос за кадром. Правоохранители уже владели оперативными данными о готовящихся провокациях. КГБ возбудил дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках. В поле зрения КГБ давно находилась группа белорусов, которые в последнее время стали проявлять повышенное внимание к огнестрельному оружию. В повседневной жизни это ничем не примечательные люди, говорит диктор, но всех их связывало одно — они были членами экстремистской организации «Белый легион».

О том, где были оппозиционеры 25 марта и почему они там оказались

Журналисты БТ заподозрили, что оппозиционеры намеренно спровоцировали собственное задержание на предыдущих акциях, чтобы не участвовать в акции 25 марта. Именно поэтому накануне Дня Воли многие организаторы написали заявление, что снимают с себя ответственность за организацию акции, утверждается в сюжете. Больше всех досталось Владимиру Некляеву и Николаю Статкевичу.

Задержанный в Бресте Некляев якобы попросил медиков о госпитализации, хотя, как утверждается в сюжете, достаточно было амбулаторного лечения. Также утверждается, что Некляев не случайно поехал в Польшу накануне Дня Воли, хоть и предполагал, что его могут задержать по возвращении в Беларусь. Психолог Андрей Метельский, посмотрев сюжет, где Некляев рассказывает о целях поездки в Польшу, усмотрел признаки того, что политик не везде говорил правду.

Статкевич же и вовсе исчез за несколько дней до Дня Воли, а потом заявил, что скрывался на конспиративной квартире, откуда его выкрали силовики.

Также отдельное внимание уделено тому, что на акцию 25 марта в Минске собралось необычайно много журналистов иностранных изданий. Как пояснила «фрау А.», это было связано с тем, что представители СМИ должны были заснять планирующиеся провокации с целью обвинить потом во всем власти.

Независимые СМИ белорусское телевидение обвинило в том, что они работали на популяризацию митингов.

Что касается действий силовиков, то, по мнению журналистов БТ, они действовали деликатно: «Тех, у кого отсутствует инстинкт самосохранения, аккуратно изъяли с улиц».

В качестве комментариев к происходящему в сюжете использованы высказывания народных артистов Беларуси Владимира Гостюхина и Анатолия Ярмоленко.

И снова о «Белом легионе»

БТ рассказывает об истории создания «Белого легиона»: «Это экстремистская организация ультра-праворадикального толка. Она появилась в Беларуси в1995 году. Основатель — Сергей Числов. Идеология базируется на доктрине силового

противодействия власти, национального превосходства и псевдоисторических мифов. Руководство установило устойчивые контакты с радикальной украинской организацией УНА-УНСО. Боевики „Белого легиона“ являлись силовым ядром оппозиции, были постоянными участниками незаконных протестных акций и массовых беспорядков во второй половине 90-х — начале 2000-х годов. В нулевые отошли от публичной деятельности, сосредоточившись на боевой подготовке в лагерях».

В расследовании вспоминают «Чернобыльский шлях» 1996 года. По данным журналистов, «Белый легион» организовал приезд УНА-УНСО в Минск, расселил по квартирам и координировал действия во время шляха.

«В КГБ есть данные о заседании штаба организации весной того же года, где Числов заявил, чтобы не допустить объединения России и Беларуси, целесообразно провести теракт в Москве. В качестве объекта нападения рассматривалось метро. По словам лидера организации, допустимо, чтобы при теракте погибло несколько борцов за независимость Беларуси».

В сюжете утверждают, что террористическую направленность «Белого легиона» подтверждают открытые источники и ссылаются на книгу Дмитрия Корчинского «Война в толпе».

Снова всплывает личность Виктора Данилова (задержан в марте по делу о массовых беспорядках. — TUT.BY), который «в быту позиционировал себя физруком». Приводятся кадры с занятий в спортивном кружке одной из Минских школ, которым руководил Данилов. Помимо занятий спортом демонстрируется обучение подростков обращению со стрелковым оружием. Утверждается, что таких, как Данилов, десятки человек. А потом снова показаны кадры обысков в квратирах и «местах схрона» «боевиков» и сообщается, что все это ждало своего часа — 25 марта.