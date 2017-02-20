Белорусское ТВ осудило массовые акции протеста

Tut.by
понедельник, 20 февраля 2017 г. 15:19
Два главных белорусских государственных телеканала ОНТ и «Беларусь 1» вскользь упомянули о массовых акциях протеста в Минске и областных городах в своих итоговых передачах за неделю.
Protestai Baltarusijoje
© AP / Scanpix

На телеканале ОНТ в программе «Контуры» упомянули об акциях в Минске и Гомеле. Ведущий также акцентировал внимание на том, что оппозиция, принимавшая участие в «Маршах рассерженных белорусов», использовала в качестве протестной символики «кулак, известный еще с организации «Отпор». Также на телеканале посетовали, что многие люди до сих пор не совсем точно представляют себе смысл «Декрета о предупреждении социального иждивенчества».

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«Зачастую это непонимание является причиной неприятия и даже протеста — как было в Минске или Гомеле», — отметили в эфире, не упомянув акции в других областных городах.

«Разумеется, каждый имеет право выражать собственное мнение, если форма выражения не противоречит действующему законодательству. Кстати, в Минске акция была несанкционированной, при этом движению людей никто не препятствовал. И еще. Обратите внимание на протестную символику: кулак, известный еще с организации „Отпор“. Роль ее активистов в событиях в Югославии, Украине, Грузии и странах Арабской дуги известна. В этой связи вопрос: осознают ли те, кто возглавлял движение в пятницу, ответственность за использование таких символов?» — задался вопросом ведущий.

Общий посыл телесюжета «Контуров» был такой: «если ты живешь в обществе, то участвуй в общественных расходах».

«Согласитесь, было бы странно, если бы живущий в одном доме с вами человек вдруг отказался платить за уборку подъезда или вывоз мусора. Точно так же и в стране: ходишь по чистым улицам, вызываешь врача или отводишь детей в школу — участвуй в финансировании. В противном случае образование и здоровье твоего ребенка придется оплачивать другим. Конечно, как в любом правиле, в этом тоже должны быть свои исключения, но они не меняют общей картины», — отметили в передаче.

На телеканале «Беларусь 1» осветили только проведение «Марша рассерженных белорусов» в Минске, отмечая, что «хорошо маршировать по отремонтированным дорогам, оплаченным за счет программистов и строителей». Об акциях в областных городах не упоминалось.

Ведущая «Главного эфира» Елена Носачева продемонстрировала в эфире стодолларовую купюру.

«Вот у меня в руках стодолларовая купюра, пожалуй, самая известная и ходовая в мире. На ней изображен отец-основатель США Бенджамин Франклин. Именно ему принадлежит фраза „Неизбежны только смерть и налоги“. Жестко, но по делу. Во многом благодаря такому фискальному подходу Соединенные Штаты Америки превратились в первую экономику планеты. Хочешь жить в развитой стране — делись с государством».

Она также отметила, что тот факт, что люди шли за разъяснениями к представителям «„десанта Администрации президента“, — свидетельство того, что они понимают свой гражданский долг платить налоги. Но не могут. Бывает».

В «Главном эфире» также показали сюжет, посвященный акции в Минске. В нем делался упор на то, что налоги платить необходимо.

«Государство много не требует — просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год. И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей», — объяснил автор сюжета. «Нельзя быть в обществе и быть свободным от него. Если не платишь ты, то кто-то платит за тебя. Разве это справедливо?» — задались вопросом на «Беларусь 1».

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить «декрет о тунеядстве», а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов. В воскресенье, 19 февраля, акции за отмену «декрета о тунеядстве» прошли в областных городах. Наиболее многочисленной была акция в Гомеле — на нее собрались более двух тысяч человек. В Брест на акцию пришло около сотни участников, как и в Гродно. В Витебске на площадь Победы пришли 200−250 человек. В Могилеве акция собрала около 400 человек.

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