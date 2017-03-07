Белорусское телевидение снова пугает войной и майданом

Безымянный автор за кадром пытается убедить телезрителей, что политик Николай Статкевич использует белорусов, чтобы стать лидером оппозиции. И в борьбе за это звание, как считают пропагандисты, он готов на любые жертвы.

В репортаже отмечается, что за маршами протестов стоит «фейковая структура» — Белорусский национальный конгресс, а во главе — Николай Статкевич. «После Плошчы-2010 он выпал из обоймы», — отмечают авторы, но не указывают, что он был признан виновным в организации так называемых массовых беспорядков, приговорен к шести годам колонии и досрочно освобожден по решению Лукашенко, когда нужно было улучшить отношения с Западом. Этот период в биографии оппозиционера создатели репортажа сознательно умалчивают.

Далее в сюжете отмечается, что Николай Статкевич, с одной стороны, получает от государства военную пенсию. С другой стороны, пытается воевать с этим самым государством. Как? Выводит людей на протесты. Каким образом? Покупает народ при помощи оппозиционера Андрея Санникова и украинского бизнесмена Александра Сманцера. С последним, как повторяют на БТ, Статкевич согласовывал все свои действия еще во время Плошчы-2010.

Экспертами в сюжете представлены малоизвестные украинские аналитики, которые напоминают зрителю, что те, кто скакал на Майдане в 2014 году, ничего по факту не получил. Но те, кто вывел людей на протест, живут припеваючи — получили должности, ездят за границу. «На простых людей им наплевать», — подытоживает голос за кадром. Аналогия более чем понятна.

Уже традиционно сотрудники БТ используют в своей работе оперативную съемку, а также полученную от спецслужб прослушку телефонов лидеров оппозиции.

Так, приводится разговор Николая Статкевича с Дмитрием Бондаренко, где они якобы обсуждают, где найти финансирование на следующие акции протеста. Звучит, что нужно оплатить дорогу 160 участникам, которые приедут в Минск из регионов. Кроме того, приводятся телефонные разговоры Статкевича с бизнесменом и его, как подчеркивает БТ, политическим покровителем Александром Сманцером, которому Статкевич отчитывается после каждой акции. Из уст Николая Статкевича даже звучат оскорбления в адрес лидера ОГП за то, что Лебедько не поддержал соратника.

Отдельно создатели сюжета останавливаются на анархистах как на особо опасных элементах протеста. Во время последнего «Марша нетунеядцев» в Бресте анархисты, по сути, возглавили акцию, поэтому акценты БТ неслучайны.

Создатели сюжета напрямую связывают белорусских анархистов с деятельностью боевиков в Украине. Озвучена ранее неизвестная информация: якобы в 2014 году был задержан некий Сергей Романов, анархист из Бобруйска, который пытался провести на День независимости в Минск 150 г тротила, чтобы совершить теракт.

Кстати, в сюжете гораздо больше украинских кадров — с убитыми, стрельбой, погромами и расправой — чем, собственно, из Беларуси. Анархистов авторы репортажа называют боевой силой Статкевича.

Заключительная часть сюжета посвящена вроде как предостережению белорусов. Голос за кадром напоминает, что точкой невозврата в Киеве стала первая кровь на протесте. И первой жертвой, напоминают пропагандисты, стал белорус Михаил Жизневский. Они даже приводят версию, будто бы его убийство было ритуальным, чтобы оппозиционеры смогли развязать войну.

Создатели репортажа предостерегают зрителей, что Статкевич и его соратники используют простых людей в своих узких политических целях, причем по украинскому сценарию.

Вместе с тем, голос за кадром не отвечает на главный вопрос: а кто же привел белорусов на протест, приняв непопулярный декрет № 3? И кто поддерживает негативное отношение к власти в регионах, где Статкевича ни разу в глаза не видели? Кто довел белорусов до того, что они готовы залезть в петлю после того, как получают «письмо счастья» из налоговой?

Ответы на эти вопросы голос за кадром не дает, хотя они, казалось бы, на поверхности. И именно эти вопросы, а не Статкевич, выводят людей на марши.