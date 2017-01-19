Белорусский вечер на российском ТВ: "Вам по душе независимая Белоруссия?"

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Tut.by
четверг, 19 января 2017 г. 09:20
Разворачивается ли Беларусь на Запад? Должна ли Москва продолжать кормить Минск? Поднимает ли голову белорусский национализм?
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Эти вопросы снова обсуждали на российском телевидении — на этот раз на телеканале «ТВ-Центр» в ток-шоу «Право голоса». По сравнению с передачами на Первом канале и телеканале «Звезда» в ноябре прошлого года, в этот раз в студии доминировали более мягкие оценки по отношению к Беларуси. Но не от всех участников.

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На сайте телеканала и во время ток-шоу зрителям предлагали проголосовать по вопросу, «по душе» ли им белорусская независимость.

Открыл дискуссию писатель Михаил Веллер. Он заявил, что Беларусь «медленно и давно» отворачивается от России.

— Любовь любовью, а деньги деньгами. Российскому крупному бизнесу так давно хотелось схавать все ценное, что есть в белорусской экономике, что конфликты стали неизбежными.

Политолог Елена Пономарева из МГИМО назвала Беларусь «преданным и искренним» другом России и напомнила, что Александр Лукашенко за время своего президентства приезжал в Россию 85 раз.

— Естественно, Беларусь будет выстраивать отношения и с Западом, но не в ущерб России.

Эксперт обвинила в белорусско-российских «терках» крупные корпорации, а не государства. Пономарева раскритиковала посольство России в Минске за то, что оно защищает интересы таких корпораций, а не государства.

Всю передачу критиковать Беларусь и ее власти активно мешал зампред ЛДП Олег Гайдукевич. Несколько раз ему делали замечания. Но пару раз и дали слово. Гайдукевич заявил, что Беларусь никогда не предавала Россию, а россияне чувствуют себя в Беларуси как дома.

Проректор финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов высказал мнение, что такие страны, как Беларусь и Молдова, «занимаются банальной разводкой».

— Они говорят: мы уйдем на Запад, заплатите. На Запад идут и говорят: мы уйдем в Россию, имейте в виду.

Гости начали спорить о последнем нефтегазовом конфликте Минска и Москвы. Симонов заявил, что Беларусь требует себе цену на газ меньше, чем платят некоторые российские регионы.

Ведущий Роман Бабаян начал с ним спорить, подчеркивая, что Беларусь всегда вела себя с Россией лучше, чем Украина. Тут к спору подключили украинского политолога Вадима Карасева.

На его словах, что Беларусь может пойти по пути Украины, в дело снова вступил Гайдукевич. «Вы страну уничтожили. У нас народ умнее, Майдана в Беларуси не будет», — кричал он на украинского политолога.

— Вы что Жириновскому подражаете, что вы орете? — пытался успокоить белорусского политика писатель Веллер.

Карасев подхватил пас Гайдукевича:

— Я согласен, белорусы умнее, потому что умно разводят Россию на протяжении 20 лет.

Политолог подчеркнул, что союз Беларуси и России не может быть крепким, если он строится только вокруг нефти и газа, нужны общие ценности.

— Беларусь — молодое государство, идентичность не оформлена до конца. Такие государства всегда ищут более сильного покровителя. И если Россия не выполняет свою функцию с точки зрения белорусов, тогда молодое государство начинает раскручивать тему национальной культуры, белорусского языка, торговать своим геополитическим положением. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это есть.

Аналитик из Российского института стратегических исследований Олег Неменский сказал, что Беларусь и Россия не смогли построить удобной для всех модели интеграции, потому что объединение не может строиться только вокруг экономики.

— У нас есть различия в сельской культуре, но городская культура у нас общая. Мы говорим на одном языке. У нас нет этнической границы. Мы не замечаем разницы. Нужно строить интеграцию на этой основе.

Доцент МГИМО Кирилл Коктыш не согласился с мнением, что Беларусь отдаляется от России. В качестве примера он привел объявление Александром Лукашенко траура в Беларуси после недавнего падения российского самолета с военным оркестром.

Коктыш отметил, что соглашения с Беларусью срывает и Россия, в том числе, не допустив белорусских производителей к программам импортозамещения в РФ.

Другой российский политолог Константин Калачёв выразился образно, использовав метафору Лукашенко о том, что белорусы и россияне «живут в одном доме, но в разных квартирах».

— Если мы живем в одном доме, то электричество и газ в квартирах должны стоить одинаково.

Он призвал не драматизировать конфликты между Москвой и Минском и не согласился с мыслью, что белорусы и россияне один народ.

— Я первый раз в Минск попал, будучи школьником в 1980 году. И по московской привычке перешел дорогу на красный свет. И был оштрафован. Тогда я понял, что белорусы любят порядок. И никогда у них не будет, как в Украине.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что в Беларуси власти создают новую идентичность.

— В последние годы она приобретает все больше и больше антирусский характер.

Он раскритиковал белорусские учебники истории, где Кастусь Калиновский считается героем, полководец Суворов — «преступником», а Беларусь считается преемницей Полоцкого княжества и ВКЛ. Безпалько напомнил об аресте трех авторов агентства «Регнум» Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина за то, что они «писали об этих тенденциях».

По его словам, Россия не может надеяться на Беларусь и в военном плане после отказа Минска разместить авиабазу.

— Я согласен, что белорусы все сделают умнее, чем украинцы. Там не будет никакого Майдана, никакой деиндустриализации, никакой гражданской войны. Они будут до последнего доить Россию, а потом в новых условиях — выйти из сферы российского влияния, напомнить о своем суверенитете.

Шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик еще раз поднял тему задержания своих авторов. Он привел примеры, по его мнению, принудительной белорусизации:

— Изучение языков должно быть добровольным в нашей двуязычной стране. Выходит постановление какого-то регионального исполкома в Брестской области, что четверг становится обязательным днем белорусского языка. С какой стати? У родителей кто-то спросил?

Другими примерами Баранчик назвал таблички в метро и на улицах на белорусском языке.

Писатель Веллер назвал становление белорусской идентичности объективным процессом.

— Допустим, ваш ребенок вырос, женился и стал жить своим домом. Роднее некуда. Но в этом доме складывается свой уклад, свой семейный бюджет, хотя счеты какие-то остаются.

— Но это не будет ему мешать все время приходить к папе и говорить: вот мои платежки, надо оплатить, — парировал Веллеру ведущий.

Политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов отметил, что Минск пытается сидеть «то ли на двух стульях, то ли на заборе» и это будет продолжаться даже если в стране сменится власть.

— Астрономы утверждают, что некогда была такая планета Фаэтон между Марсом и Юпитером. Ее так притягивало с обеих сторон, что в итоге разорвало. Мы это наблюдали в Украине. Белоруссия может пойти по этому пути, может быть, хотела бы, но не сможет.

По мнению Баранова, и Москва, и Минск должны признать, что Россия «старшая в тандеме».

Эксперт Высшей школы экономики (Москва) Дмитрий Болкунец назвал Россию крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Он заявил, что две страны являются союзниками лишь на бумаге, а по факту Минск предает «национальные интересы и России, и Беларуси». Он также напомнил об арестах пророссийских колумнистов.

— Последние полгода в белорусских медиа, в первую очередь оппозиционные, с помощью провластных экспертов вбрасываются фейковые новости о том, что Россия готовится ввести танки на территорию Беларуси.

Завершил передачу своим монологом ведущий Роман Бабаян.

— Мы живем в одном доме, практически как одна семья. Белорусы тоже находятся в определенных географических рамках, нужно это учитывать. Но мы почему-то максималистски требуем, что они должны нам на полную. Давайте мы сами для начала сделаем что-то подобное. Давайте будем вести себя погибче и поумнее, и тогда все будет хорошо.

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