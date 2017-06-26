Белорусский посол в РФ заявил о возможности покупки комплексов "Искандер"

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Tut.by
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:44
Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА «Новости» рассказал о возможности закупки в будущем оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».
© Reuters/Scanpix

Cегодня основным зенитным ракетным комплексом Беларуси остается система С-300, сказал Петришенко. Поставки ЗРС С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками.

Дипломат добавил, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси. Согласно заключенному контракту, Беларусь закупит 12 таких истребителей.

ОТРК «Искандер» еще называют «убийцей ПРО». Комплекс отличает высокая точность — отклонение ракет от цели 5−7 м, благодаря чему можно успешно уничтожать средства противовоздушной и противоракетной обороны, командные пункты, узлы связи, ракетные комплексы и прочие объекты и технику противника. Дальность пуска ракет — 500−2500 км в зависимости от типа ракеты.

«Искандер» военные ценят за быстроту развертывания — не более 30 минут (с развертыванием/свертыванием антенн), с марша первая ракета может быть запущена уже через 16 минут, с подготовленной позиции — 4 минуты, интервал между пусками — минута.

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