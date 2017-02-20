Белорусский ПЕН-центр приравняли к тунеядцам

В новом перечне творческих союзов, утвержденном белорусским министерством культуры, нет белорусского ПЕН-центра и "параллельных" официальным союзов писателей и журналистов.

Исключение из перечня относит "непризнанных" писателей, поэтов и журналистов к разряду тунеядцев.

Постановление министерства культуры "О перечне творческих союзов", датированное 30 января 2017 года, опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу 17 февраля - за три дня до окончания срока уплаты в Белоруссии так называемого "налога на тунеядство".

Со дня официального опубликования постановления члены союзов, не внесенные в министерский список творцов, фактически лишаются освобождения от сбора на госфинансирование социальных нужд, то есть, попадают в разряд тунеядцев.

По словам председателя Союза белорусских писателей Бориса Петровича, до этого члены всех творческих союзов были освобождены от "налога на тунеядство".

"По предложению министерства по налогам и сборам мы им отправили список членов нашего союза, они разослали этот список по всем своим учреждениям. До этого постановления минкульта налоговики претензий к членам нашего союза не имели", - рассказал Борис Петрович независимой газете "Наша Нива".

Глава Союза белорусских писателей подчеркивает, что возглавляемая им организация имеет официальную регистрацию и юридически равна в правах поддерживаемому властями Союзу писателей Беларуси.

Подобная ситуация складывается с журналистскими объединениями: Белорусский союз журналистов, называемый критиками властей "провластным", внесен в официальный список творческих союзов, а независимая Белорусская ассоциация журналистов - нет.

В "параллельные" официальным объединениям писателей и журналистов, а также в белорусский ПЕН-центр входят творческие личности, не однажды в своих произведениях и публичных высказываниях критиковавшие политику белорусских властей.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не является членом "официального" союза писателей, но состоит в независимых творческих союзах.

Сбор на финансирование социальных госрасходов, именуемый в народе "налогом на тунеядство", введен указом президента Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества". Сбор размером более чем в 200 долларов обязан уплатить каждый, не имевший официального места работы более, чем полгода. За неуплату полагается штраф либо административный арест.

Срок уплаты налога заканчивается 20 февраля.

Массовые акции протеста против "налога на тунеядство" в минувшие выходные прошли в Минске и крупных городах Белоаруси.