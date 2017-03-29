Белорусский оппозиционер обжаловал в Генпрокуратуре свое задержание

Один из лидеров Белорусского национального конгресса поэт Владимир Некляев обжаловал свое произвольное задержание в Бресте, которое считает похищением.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, соответствующий документ 28 марта политик направил в Генеральную прокуратуру.

В жалобе Некляев пишет, что 25 марта около двух часов ночи, когда поезд Варшава — Москва, в котором он ехал, прибыл на вокзал Брест-Центральный, его задержали несколько сотрудников КГБ и ОМОНа. Политика доставили в Ленинский РОВД Бреста и поместили в изолятор временного содержания.

Некляев обращает внимание на то, что никаких бумаг и документов на задержание при нем не оформлялось и ему не выдавалось. Причины задержания ему также отказывались сообщить.

В 9.45 супруге политика удалось узнать о его местонахождении после обращения в брестское Бюро регистрации несчастных случаев.

При этом сотрудники Ленинского РОВД отрицали, что Некляев находится у них. К нему не смог попасть адвокат.

В 12.40 супруге Некляева в брестском Бюро регистрации несчастных случаев сообщили, что ее мужа вывезли в Минск, хотя в это время политик находился в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

Оттуда Некляев примерно в 18.30 был доставлен в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи и госпитализирован в неврологическое отделение с диагнозом «гипертонический криз».

В своей жалобе в Генпрокуратуру политик требует признать похищением его задержание и последовавшее за этим сокрытие до 18.30 от родственников и адвоката данных о его истинном местонахождении. По мнению Некляева, нарушено его право не подвергаться пыткам, а также право на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренные статьями 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Как пояснил правозащитник, в международном праве содержание человека под стражей без доступа адвоката, а также без связи с внешним миром признается пыткой.

«Насильственным исчезновением считается задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона», — отметил Кисляк.

По его словам, Некляев требует возбудить уголовное дело за заведомо незаконное задержание и содержание под стражей (по ч. 1 ст. 397 УК) и за злоупотребление властью и служебным положением (по ч. 2 ст. 424 УК), а также привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

«Владимир Некляев еще находится в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи», — сказал правозащитник.