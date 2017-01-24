Белорусские власти хотят вернуть статус спецприглашенного в ПАСЕ

Белорусские власти хотят лишь вернуть статус специального приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы, а не сделать Беларусь членом Совета Европы.

Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая, выступая 24 января на слушаниях по ситуации в Беларуси в политическом комитете ПАСЕ в Страсбурге, сообщает БелаПАН.

"Сейчас, когда власти пытаются нормализовать отношения с Евросоюзом, они готовы сотрудничать и с Советом Европы, и ПАСЕ. Они хотят получить статус специального приглашенного — это их главная цель, а не стать членом Совета Европы. Стратегия оппозиции другая: оппозиция полностью поддерживает отмену смертной казни. Мы хотим ратифицировать конвенцию о правах человека. Хотим возвращения честных выборов и выполнения Беларусью взятых на себя обязательств", — сказала Канопацкая.

По ее словам, Объединенная гражданская партия и правоцентристская коалиция Беларуси уверены в том, что для наступления в стране перемен самым важным является проведение выборов по стандартам ОБСЕ. "Мы подготовили изменения в избирательное законодательство и сделаем все, чтобы они были приняты", — сказала Канопацкая.

"Конечно, жаль, что мы потеряли 20 лет, но лучше поздно, чем никогда. Мы должны вступить в Совет Европы", — подчеркнула депутат.

Дискуссия по Беларуси проходит в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая открылась в Страсбурге 23 января. Для участия в слушаниях ПАСЕ пригласило двух депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Как сообщил 20 января "Радио Свобода" председатель парламентской комиссии по международным делам Валерий Воронецкий, это были не персональные приглашения. Решение о том, кто поедет в Страсбург, принималось на заседании совета палаты. "Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Мы думаем, что эта проблема будет одной из самых главных во время дискуссии, поэтому решили направить человека, который лучше всех владеет темой. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — сказал Воронецкий.

Беларусь — единственное европейское государство, которое не состоит в Совете Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь. Наличие смертной казни является главной причиной, по которой Беларусь не входит в Совет Европы.

Ригони: у властей Беларуси есть надежный партнер в лице ПАСЕ

"Единственная возможность изменений — это постоянная, неустанная работа, чтобы власти Беларуси поняли, что у них есть надежный партнер в лице нашей ассамблеи", — заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони, открывая 24 января слушания по ситуации в Беларуси на заседании политического комитета ПАСЕ.

По словам Ригони, данные слушания важны тем, что от Беларуси на них присутствуют как представитель большинства в парламенте Андрей Наумович, так и представитель оппозиции Анна Канопацкая. "Этого не было 12 лет в белорусском парламенте", — подчеркнул он.

"Последние два года наша работа была очень сложной, долгой, терпеливой, и сейчас у нас есть уже первые результаты. Во-первых, в сентябре были мирные выборы, и два представителя оппозиции в Палате представителей сейчас есть. Хочу подчеркнуть, что это две женщины, что тоже очень важно. И это первый шаг на пути плюрализма", — сказал спецдокладчик.

Ригони отметил, что в декабре 2016 года в Минске прошла международная конференция по проблеме смертной казни и общественного мнения. "Мне кажется, это важный шаг вперед в вопросе обсуждения смертной казни и большей открытости гражданского общества, — сказал он. — Мы требовали и требуем введения моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория. Это наш самый главный призыв на этих слушаниях".

По словам Ригони, ПАСЕ также заинтересована в продолжении диалога с Беларусью по теме реформы избирательного законодательства.