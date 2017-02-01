Белорусские СМИ назвали белоруса 2016 года: Дашкевич опередил Алексиевич и Лукашенко

Дмитрий Дашкевич, бывший политзаключенный и один из лидеров не зарегистрированного в стране «Молодого фронта», стал победителем традиционного опроса экспертов, проведенного информационной компанией БелаПАН.

Второе и третье места в опросе информационной компании БелаПАН заняли Светлана Алексиевич и Александр Лукашенко.

В круг респондентов вошло 60 человек из разных сфер и с разными точками зрения (год назад — 50). Каждого участника мы просили назвать тройку достойных звания «Белорус года» с начислением очков по убыванию: 3—2—1, пишет интернет-газета naviny.by

Если опрашиваемый затруднялся с ответом, он имел право назвать двух кандидатов или даже одного-единственного. И наоборот, если у него претендентов на одно место было двое и больше, на пьедестале почета разрешалось размещать всех. При желании можно было прокомментировать свой выбор. Многие этим с удовольствием воспользовались (см. ниже персональное голосование).

Опрос показал: яркого лидера, в отличие от предыдущего года, в 2016-м не было. Не каждую осень белорусов награждают Нобелевской премией. :) По итогам 2015-го, напомним, безоговорочно победила Светлана Алексиевич (119 баллов). Сейчас же предсказать победителя (он получил всего лишь 25 очков) было невозможно буквально до последнего момента.

Кстати, часть экспертов — кто сразу, кто после тягостных раздумий — отказалась определить лауреатов именно по причине отсутствия, по их мнению, громких поступков. А около десятка экспертов, занимающих госдолжности или же просто позицию, близкую к «генеральной линии», не стали принимать участие в опросе без объяснения причин.

Итак, 35-летний Дмитрий Дашкевич набрал 25 баллов (5 первых мест, 4 вторых и 2 третьих). В 2016-м он запомнился прежде всего сбором и передачей в Министерство культуры десяти с половиной тысяч подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса исторической ценности (обещано, что вопросом займется Национальная академия наук), протестом против открытия памятника Ленину у проходной Минского тракторного завода и против открытия мурала «российско-белорусской дружбы», а также символическим рытьем окопа возле границы с Россией.

За участие в несанкционированных акциях протеста в минувшем году Дашкевич был оштрафован на общую сумму 2520 деноминированных рублей. Однако, поскольку активист еще не погасил штрафы прошлых лет (общая сумма превысила 11 000 рублей), 25 января нынешнего года дошло до конфискации его автомобиля судебными исполнителями. Впрочем, благодаря пожертвованиям граждан уже через три дня Дашкевич машину вернул.

торую и третью строчки по итогам опроса разделили Светлана Алексиевич и Александр Лукашенко — по 21 баллу (7 первых мест у каждого).

Лауреат Нобелевской премии 2015 года по литературе весь минувший год оставалась в центре внимания благодаря своим поездкам по миру, публичным заявлениям, а также открытием в Минске интеллектуального клуба.

Официальный лидер страны продолжал налаживать контакты с Западом, продемонстрировал неуступчивость на переговорах с Россией по поставкам энергоресурсов, неоднократно заявлял о необходимости защиты суверенитета страны.

Всего было названо 77 персон и персонажей (год назад — 45). В первой десятке также:

4. Виталий Гурков (чемпион мира по муай-тай, вокалист группы Сергея Михалка Brutto) — 19 баллов (3, 5, 0).

5. Игорь Бокий (пловец, шестикратный чемпион Паралимпийских игр-2016) — 18 (2, 5, 2).

6. Юрий Островский (кардиохирург, его бригада провела первую в стране одновременную трансплантацию сердца и легких) — 15 (4, 1, 1).

7. Эдуард Пальчис (блогер, создатель сайта 1863х.com, осужден за разжигание национальной розни и распространение порнографии) — 14 (2, 3, 2).

8. Владимир Макей (министр иностранных дел) — 13 (2, 2, 3).

9-10. Евгений Невгень (программист, создатель мобильного приложения MSQRD), Екатерина Синюк (сооснователь и руководитель интернет-журнала «Имена») — по 12 (2, 2, 2).