Белорусские компании в реэкспорте украинской говядины

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Белорусские новости
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 17:50
Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, ввоз которого запрещен с начала 2016 года, оценивается минимум в 100 млн долларов, заявил РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Jautienos kumpis
© shutterstock

По его словам, служба выявила канал незаконных поставок говядины через Беларусь. «Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это «Георгий и сыновья», — сказал Данкверт.

В 2016 году эта компания поставила в Россию не менее 10,5 тыс. тонн мяса, отметил глава ведомства. «За счет незаконных поставок они могли заработать до 100 млн долларов», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что «еще две компании находятся на подозрении» в реэкспорте украинской говядины. «Будем разбираться, мы этим занимаемся», — заверил Данкверт.

Россельхознадзор уже ввел запрет на поставки мяса с предприятия «Георгий и сыновья» и введет запрет на поставки продукции с других предприятий, если будет доказана их причастность к ввозу продукции из Украины, подчеркнул глава ведомства.

В этом году, сказал он, Беларусь увеличила поставки говядины в Россию на 20%. По состоянию на 20 декабря ввезено 162 тыс. тонн говядины, годом ранее на ту же дату — примерно 130 тыс. тонн. «Не могли понять — откуда такое увеличение поставок. Должны были тогда упасть поставки молока, но они также возросли», — отметил Данкверт. Зато на границе специалисты Россельхознадзора обнаруживают машины с мясом, на котором срезаны клейма, добавил он.

«Не надо поставлять нам в Россию санкционную продукцию. Ввоз этого мяса — результат недостоверной сертификации, которую проводят несколько ветеринарных врачей [Беларуси]. Без участия властей это не могло происходить», — считает Данкверт.

Белорусские новости
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