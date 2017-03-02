Белорусская власть держит оборону на двух протестных фронтах

Сразу два типа протестной активности стали испытанием для белорусских властей в последние недели — массовый социальный протест против декрета «о тунеядцах» и идейный протест против строительства бизнес-центра возле Куропат на окраине Минска.

Проблему «дармоедов» спустить на тормозах не удалось

Социальный протест был запрограммирован еще в 2015 году, когда президент подписывал свой декрет № 3, хотя тогда белорусские власти, возможно, и не могли себе это представить, пишет Павлюк Быковский в интернет-газете naviny.by

Несколько лет бюрократическая машина пыталась придумать, как притянуть рабочие руки в экономику, а в итоге на фоне рецессии эти наработки попытались использовать для пополнения бюджета за счет «социальных иждивенцев». В итоге бедняков унизили, а более-менее состоятельных — озлобили (например, некоторым из них пришлось раскошелиться, чтобы заплатить сбор за своих близких, которые не могут найти работу).

В общем, гроздья гнева созрели при деятельном участии президентской вертикали, которая оказалась недостаточно гибкой, чтобы вовремя отступиться от копеечки, а теперь пытается тушить пожар.

Люди, конечно, не хотят попасть под репрессии, но когда выяснилось, что митинговать опять не страшно, многие готовы выразить протест на улице. Трудно сказать, как долго будет держаться эта волна протестов, но пока особых оснований для ее спада нет.

Отнимание копеечки у бедных происходит на фоне реальной напряженности на рынке труда, задержки зарплат, неполной рабочей недели на градообразующих предприятиях. В декрет № 3 были внесены правки (местным властям дали возможность освобождать социальных иждивенцев от уплаты сбора в случае тяжелой жизненной ситуации), но попытка спустить проблему «дармоедов» на тормозах не удалась. Как можно судить по информации с мест, эта мера была предпринята поздно и превратилась в еще одно издевательство над обездоленными, вынужденными доказывать, что они не верблюды.

Конечно, всем этим пользуется политическая оппозиция: пытается направить протесты в политическое русло и мобилизует сторонников. Правоохранительные органы уже полтора года находятся в плену «мягких мер» реагирования (бить и арестовывать нельзя, штрафовать — можно), а идеологи ничего хитрее не придумали, как по секрету пугать лидеров оппозиции, что рукотворным хаосом может воспользоваться Россия — дескать, Путин на танке наведет в Беларуси порядок...

Память о Куропатах. Власти тянут одеяло на себя

И вот на фоне этой коллизии вдруг оказывается, что на окраине Минска бизнес-стройка из рядовой местной проблемы превращается в еще один фронт политической борьбы национального уровня. Здесь ребром поставлен вопрос о неприкосновенности народного некрополя в урочище Куропаты, где в 1930-1940-х годах органы НКВД расстреляли и захоронили по разным данным от 30 тыс. до 250 тыс. человек.

Представители всех основных конфессий Беларуси призывают относиться к этому месту как к святыне. Однако до сих пор так и не выполнено решение еще правительства БССР о строительстве в урочище мемориала. Зато несколько раз власти урезали охранную зону.

В 2001-2002 годах, когда шло расширение Минской кольцевой дороги, активисты оппозиции восемь месяцев держали вахту в Куропатах. В 2004 году возник новый конфликт в связи со строительством впритык к народному мемориалу развлекательного комплекса «БульбашЪ-холл» (построен несмотря на протесты и пустует до сих пор).

Сейчас национально сознательную общественность возмутило строительство бизнес-центра в районе пересечения МКАД и улицы Мирошниченко» (причем землю застройщик получил от города раньше, чем Минкульт вывел ее из охранной зоны Куропат).

Этот пресловутый бизнес-центр вряд ли волновал политическое руководство страны до тех пор, когда оппозиционные активисты не заблокировали стройку, стали дневать-ночевать рядом с ней и из своего палаточного лагеря протеста сделали культурно-просветительский центр, рассказывающий страшную правду о Куропатах. А местные жители вдруг прониклись мыслью, с чем по соседству они живут.

Через неделю противостояния в Куропатах, 24 февраля, главный редактор газеты Администрации президента «Советская Белоруссия» Павел Якубович проводит круглый стол на тему Куропат. Белорусские телеканалы, правительственное агентство БЕЛТА и основные государственные газеты в итоге обращаются к аудитории с посланием: да, «лесное урочище Куропаты является местом захоронения жертв незаконных и аморальных политических репрессий», да, оно должно стать «местом народной скорби и благородной памяти», но «с этой темы нужно снять искусственную политизированность».

При этом в предисловии к опубликованной в «Советской Белоруссии» 28 февраля стенограмме круглого стола отмечается, что в невыполнении постановления правительства по Куропатам виноваты исполнители на местах:

«…Логика событий показала, что определенное равнодушие местной власти к проблеме Куропат, нежелание развернуть позитивную работу по увековечиванию памяти невинных жертв привели к тому, что определенный вакуум заполнили различные политические силы, фактически «приватизировав» Куропаты».

С учетом того, что и советские, и нынешние белорусские власти в основном замалчивали правду об этом месте и только их политические оппоненты боролись за увековечивание памяти о жертвах, они, оппоненты, ничего не приватизировали. Они были единственными, кто этой темой занимался — в Куропатах, в иных подобных местах. На этом шоке в Беларуси возникло антикоммунистическое движение, которое стало одним из основных источников формирования нынешних демократических сил. Все, что там, в Куропатах, есть, сделано руками неравнодушных людей.

Вряд ли белорусские идеологи придут к «бочке чести», возле которой греются защитники Куропат, но они послали сигнал — политическое руководство страны не одобряет скандальную ситуацию. На уровне района или города чиновники должны смекать и действовать на свой страх и риск, в случае чего — полетят головы.

Идеологи пытаются не то чтобы перехватить инициативу по защите Куропат, но по крайней мере снять очаг напряженности, позволить президентской вертикали вести борьбу с протестами не на два, а всего лишь на один фронт, тем более что от наличия или отсутствия в Минске еще одного «объекта малого бизнеса» политическому руководству страны не холодно и не жарко.

Другое дело — уровень городских властей. Для них застройщик этого самого «объекта малого бизнеса» — значимый партнер, заметный владелец столичной недвижимости. В итоге председатель Мингорисполкома Андрей Шорец вынужден искать решение в проблеме, заложенной еще его предшественниками.

Да и нельзя сбрасывать со счетов, что Генпрокуратура со Следственным комитетом могут заняться поиском коррупции в распределении участков земли под строительство в охранной зоне Куропат, а также других объектов, признанных историко-культурной ценностью. Искать и находить коррупцию — это сейчас модно.

Что бы ни решил Шорец, похоже, что стройка «объекта малого бизнеса» разделит судьбу выморочной недвижимости «БульбашЪ-холла». Но это не конец истории с Куропатами в любом случае.