"Белоруссия — это историческая часть России". Новый скандал Минска с Москвой

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, ему заявлен протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.

«Ситуация для нас очень неблагоприятная. Все движется по украинскому сценарию. Может, с какими-то нюансами, но процессы очень похожие. И, к сожалению, мы не видим процессов, им противостоящих. Линия на отделение белорусов от русских, создание забора между белорусами и русскими в идеологическом политическом, историческом, и даже в каком-то духовном плане просто очевидна»,— заявил Леонид Решетников на одном из мероприятий.

Видеозапись этого выступления была выложена в Youtube на канале Action Tube. Автор видео не сообщает, где и когда оно было сделано.

«Посмотрите нашу советскую газету «Правда» за 1926 год, на первой странице постановление ЦК ВКП (б). Оно называлось «О создании белорусского языка». Понимаете, вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула и продолжает взрываться маленькими бомбами. О создании белорусского языка! Мы приложили руку к созданию языка! То есть, этому языку, извините, получается где-то 90 лет. Ну что же это за государство? Что же мы делаем? Зачем же мы уродуем историю? Переписываем тысячелетнюю историю. 90 лет языку…» — продолжил свой монолог Леонид Решетников.

«Это очень большое беспокойство вызывает у всех нас. Я думаю и у нашего руководства тоже, — сказал он. — Нужно в дискуссиях хотя бы говорить об этом открыто. Мы как-то отвлечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к власти Трампа, но забываем про Белоруссию. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители… Непонятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем-то… Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому. Вот что получается».

«Но невозможно, господа, в этом мире таким маленьким странам существовать без опоры на какую-то силу, — уверен Решетников. — Если вы разрываете связь со своей природной опорой, то будете опираться где-то на вбитую каким-нибудь государством сваю. Но все равно вы будете цепляться на нее. Вот об этом мы говорим. Какая Белоруссия, «независимая от Москвы, и Москва нам диктовать ничего не может»?

Как говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси, «белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».

Данные заявления, подчеркивается в сообщении, «абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Отметим, что с подобными заявлениями Леонид Решетников выступал и ранее. В частности, его утверждение о том, что белорусский язык был создан искусственно в 1926 году по решению партии большевиков, звучало во время его визита в Сербию в мае этого года.

«Я в Полоцке в музей захожу, и экскурсовод рассказывает о белорусском народе, который со Средних веков вел борьбу за независимость. И самый первый экспонат в этом музее — газета «Правда», постановление оргбюро ЦК ВКПБ от 1926 года, называется «О создании белорусского языка». Сатанизм!» — говорил тогда Решетников.

Леонид Решетников. Окончил исторический факультет Харьковского государственного университета. Кандидат исторических наук. В 1976-2009 гг. служил во внешней разведке. Генерал-лейтенант. В 2009 г. назначен директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) — государственного федерального учреждения, созданного указом президента РФ в 1992 г. Институт обеспечивает аналитической информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти. С 4 января 2017 г. РИСИ возглавит Михаил Фрадков, решение об этом было принято еще 2 ноября.