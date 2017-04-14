"Белнефтехим": Россия увеличивает объемы поставок нефти

Подписаны индикативный баланс на поставку в Беларусь в 2017 году 24 млн т нефти, а также график прокачки нефти на второй квартал текущего года.

«В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти», — отметили в «Белнефтехиме».

В этом году Россия поставит Беларуси 24 млн тонн нефти: во втором квартале — 6 млн, в третьем и четвертом — по 7, сообщил накануне официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Как сообщалось, Беларусь и Россия 13 апреля подписали пакет из четырех документов в нефтегазовой сфере. В их числе протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен на поставки газа в Беларусь и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере, об условиях дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» и мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко пояснил журналистам, что договоренности по поставкам нефти в объеме 24 млн т ежегодно носят долгосрочный характер и рассчитаны по 2024 год включительно. Как добавил вице-премьер России Аркадий Дворкович, согласно подписанным документам из 24 млн т нефти 18 млн т будут оставаться в Беларуси для переработки, оставшиеся объемы могут быть использованы для экспортных поставок.

В протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов прописана возможность увеличения поставок нефти в Беларусь после 2021 года.