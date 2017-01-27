Белковский: на свободных выборах президентом России стал бы Лукашенко

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ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 11:09
На свободных выборах президента при наличии в качестве кандидатов Владимира Путина и Александра Лукашенко, россияне выбрали бы А.Лукашенко, утверждал в интервью TUT.by российский политолог Станслав Белковский.
© Reuters/ Scanpix

"На свободных выборах, если бы были Лукашенко и Путин, безусловно, президентом России стал бы Лукашенко. Он харизматический лидер, которым Путин не является. Путин — продукт политтехнологий", - говорил он.

По его словам, восприятие российской элитой Беларуси диктуется субъективным отношением В.Путину к белорусскому президенту.

"Восприятие во многом диктуется субъективным отношением Владимира Путина к Александру Лукашенко, которое негативно. Это не значит, что Путин не хочет дружить с Беларусью и хочет разрушить Союзное государство, конечно нет. Но насколько Борис Ельцин позитивно относился к Лукашенко (и то, что я сегодня прилетаю в Минск без паспортного контроля — следствие тех договоренностей), настолько Путин относится к Лукашенко негативно. Они люди полярных психотипов. Именно это определяет политику", - отметил он.

Белковский: на свободных выборах президентом России стал бы Лукашенко
© RIA Novosti / "Infogra"

На ремарку журналиста о том, что В.Путин - бывший сотрудник КГБ СССР и по идее должен уметь ладить с людьми, С.Белковский заметил, что он и ладит, хоть ему и тошно от А.Лукашенко.

"Он и ладит. Ему тошно от Лукашенко, но он же не разругался с ним публично. За свою президентскую карьеру Владимир Путин несколько раз срывался, когда официальные СМИ устраивали истерику по отношению к Лукашенко. Никогда бы Путин не поступил так с человеком, которого он любит. Даже если он сильно недоволен человеком, которого он любит, он публично не стал бы выяснять с ним отношения", - предполагает известный "путиновед" С.Белковский.

На вопрос, почему он терпит действия А.Лукашенко, тогда как у России много возможностей повлиять на ситуацию в Беларуси, политолог ответил, что ему ничего не остается: "А что ему остается? Поменять Лукашенко, ввести войска?"

Конечно у России остаются экономические рычаги, но А.Лукашенко изменить российский президент не в силах.

"Да, но поменять Лукашенко он не может. Кроме того, он категорический противник смены такого рода правителей, потому что он экстраполирует это на себя. Если поменять Лукашенко, для чего физически возможности у России есть, создается прецедент увольнения несменяемого президента, а это распространяется и на Владимира Владимировича", - указывает С.Белковский.

"Я думаю, что у Путина есть определенное чувство зависти к Лукашенко. Как к человеку, который обладает гораздо меньшими ресурсами, чем Путин, но ведет себя достаточно нагло и при этом добивается своего", - уточнил он.

В целом же, по словам С.Белковского, в восприятии В.Путина Беларусь - "это Воронежская область" отколовшаяся по недоразумению. Что же касается российского общества, то большого интереса к Беларуси сейчас нет.

"Российское общество очень сфокусировано на Украине, потому что она дала пример того, как надо свергать власть, и расфокусировано на Беларуси. Большого интереса к Беларуси в российском обществе сейчас нет. Украина — больное место и у Путина, и у его оппонентов. Для Путина — потому что Украина — это плохо, для оппонентов — потому, что Украина показала, как надо действовать и как мы сами сделать не можем".

С.Белковский также добавил, что образ А.Лукашенко в глазах россиян существенно меняется и воспринимается он очень позитивно.

"Он (образ - DELFI) меняется очень существенно. 20 лет назад он воспринимался как что-то колхозное, сейчас воспринимается очень позитивно. Как человек, который может справляться с самим Путиным", - заключил С.Белковский.

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