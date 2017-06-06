Беларусь заняла второе место в СНГ по сложности налоговой системы

Tut.by
вторник, 6 июня 2017 г. 17:50
Беларусь заняла второе место среди стран СНГ с самыми сложными условиями для бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В мировом рейтинге наша страна занимает 16-е место из 94.
© Shutterstock

Рейтинг Financial Complexity Index 2017 составлен голландской аутсорсинговой компанией TMF Group.

Чем выше позиция страны в рейтинге, тем сложнее в ней соблюдать бухгалтерские и налоговые правила. Перед Беларусью в мировом рейтинге находятся Албания, Мексика и Казахстан, затем следуют Израиль, Испания и Пакистан.

Среди стран СНГ решать бухгалтерские и налоговые вопросы сложнее всего в Казахстане (14-е место в мировом рейтинге). Беларусь — на втором месте. Легче всего, согласно исследованию, в Грузии (67-е место) и Украине (72-е место). Россия занимает в рейтинге 53-е место.

Согласно рейтингу TMF Group, страной с самой сложной системой в вопросе налогового законодательства оказалась Турция. Самой легкой — Каймановы острова.

В своем исследовании компания оценивала страны по трем критериям: сложность законодательного регулирования, уровень бюрократии и развитие информационных технологий.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Лукашенко: молдаване объясняют рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь

Aleksandras Lukašenka
На встрече с молдавским премьером Павлом Филипом, которая прошла во вторник, шестого июня в Минске, Александр Лукашенко отметил, что Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера. Об этом пишет интернет-газета naviny.by

Беларусь заняла второе место в СНГ по сложности налоговой системы

Беларусь заняла второе место в СНГ по сложности налоговой системы
Беларусь заняла второе место среди стран СНГ с самыми сложными условиями для бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В мировом рейтинге наша страна занимает 16-е место из 94.

Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз (3)

Sergejus Lavrovas
Пограничная зона с Беларусью призвана помочь России зафиксировать попадание иностранцев на ее территорию, этот шаг не ограничивает свободу перемещения граждан двух стран.

РФ и Беларусь договорились об обмене информацией о контактах с НАТО (1)

Vladimiras Makėjus, Sergejus Lavrovas
Россия и Беларусь будут обмениваться информацией о контактах с НАТО. Об этом на встрече договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей, передает «Интерфакс».

Госдолг Беларуси приближается к красной черте (15)

Госдолг Беларуси приближается к красной черте
Погашение газового долга перед России привело к росту госдолга Беларуси. Как выяснилось на прошлой неделе, за апрель госдолг вырос почти на 900 млн рублей, пишет интернет-газета naviny.by
Facebook друзья
Rambler's Top100