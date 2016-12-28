Беларусь вырвалась в мировые лидеры по падению зарплат

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Хартия'97
среда, 28 декабря 2016 г. 07:55
Беларусь, по данным Международной организации труда, входит в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты.
© A. Šarkūno nuotr.

Международная организация труда констатировала в своем докладе Global Wage Report 2016/2017 самый низкий за последние четыре года показатель по темпу прироста зарплат в мире. Беларусь оказалась в числе стран, которые задают тон этому негативному тренду.

Худшую динамику по этому показателю имеют только шесть стран – Украина, Россия, Бразилия, Ямайка, Казахстан и Сербия. Правда, нужно отметить, что не по всем странам, которые включены в исследование МОТ, приведены показатели за 2015 год.

Лидировали в 2015 году по темпу прироста реальной заработной платы Лесото и Доминиканская Республика. В десятку входит лидирующая мировая экономика Китай, недалеко (на 11-м месте) располагается Индия. Среди лидеров по темпам прироста оказались Латвия, Литва и Эстония, пишет Завтра твоей страны.

В целом, как указывается в докладе МОТ, темп прироста зарплат в мире падает с 2012 года и в 2015 году достиг четырехлетнего минимума . За 2012-2015 годы показатель снизился с 2,5% до 1,7%. Собственно сам прирост обеспечивался относительно высокими темпами роста оплаты труда в развивающихся странах. Без Китая, в котором темп прироста был, например, в 2013 году 8,8%, в 2014 – 6,2%, в 2015 – 6,9%, глобальный показатель прироста реальных зарплат в 2015 году составляет 0,9%.

Тем не менее в странах с развивающейся экономикой темп роста реальной зарплаты в течение 2012-2015 годов снизился с 6,6% до 2,5%, в странах «большой двадцатки», наоборот, увеличился – с 0,2% до 1,7%.

В G20 прирост зарплаты достиг максимального показателя за последние десять лет.

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