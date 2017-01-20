Беларусь выдаст Азербайджану российского блогера

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snob.ru
пятница, 20 января 2017 г. 16:22
Генеральная прокуратура Беларуси решила выдать блогера, гражданина России Александра Лапшина Азербайджану, сообщил МИА «Россия сегодня» в пятницу, 20 января, официальный представитель белорусской прокуратуры Петр Киселев
© Reuters/Scanpix

В середине декабря 2016 года Лапшин, имеющий гражданство нескольких стран, включая Россию и Израиль, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана.

Азербайджанские власти включили блогера в «черный список» за посещение без согласования с ними непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Таким путешественникам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в эту страну через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя записано как «Олександр».

Из-за этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение миграционных законов.

После того, как Лапшина поймали в Беларуси, Россия не раз выступала против его экстрадиции в Азербайджан. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, высказался по этому поводу в январе. Израильское министерство иностранных дел предлагало белорусским властям отказаться от экстрадиции блогера в обмен на его публичные извинения.

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