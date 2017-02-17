Беларусь — Россия: братской интеграции больше не будет

Россия не рассматривает вопрос о введении визового режима с Беларусью. Эта фраза, которой Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, вроде бы успокаивает широкую публику, сама по себе феерична.

Столько лет с обеих сторон твердили: мы не разлей вода и вообще один народ (что неправда, но это отдельная тема). И вдруг — вопрос ребром о визах.

Впрочем, не совсем вдруг. Нефтегазовый конфликт, который тянется второй год, обострил отношения и в других сферах — от продовольственной до информационной. Недоверие между союзниками резко усилилось. Дошло до установления погранзоны с российской стороны, а теперь вот, согласно свежему опросу ВЦИОМ, 78% россиян высказались за «возвращение» (мы еще вернемся к этому словечку с сайта ВЦИОМ) визового режима с Беларусью, поскольку она-де отменила визы для граждан 80 стран.

Именно эти данные опроса и прокомментировал 16 февраля Песков. По сути заявления оснований не верить пресс-секретарю нет. С какой стати Москве так щемить белорусов?

У России безвизовый режим более чем с сотней стран. Из всего СНГ визы требуются только гражданам Туркмении и Грузии. Даже с Украиной по-прежнему безвиз. На этом фоне ввести визы для белорусов — это выглядело бы почти как объявление войны.

Драматизирующая социология

Но в этом сюжете показательно то, как социологами и СМИ подаются настроения россиян по отношению к Беларуси. Согласно опросу, подавляющее большинство — за визовый режим с ближайшим союзником. Кроме того, 60% респондентов высказались против продажи Беларуси газа «по цене ниже рыночной».

«Дружба дружбой, а табачок — врозь» — популярная поговорка лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам. Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены», — так прокомментировал данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Стоп, а раньше что, готовы были последнюю рубашку с себя снять? Но исследования того же ВЦИОМ свидетельствуют, что в 2011 году против продажи белорусам газа «по цене ниже рыночной» высказалось 57% россиян. С нынешней цифрой разница лишь в 3%, в пределах статистической погрешности.

Зачем же притягивать за уши это патетичное «более не намерены», создавать видимость некоего перелома в настроениях?

«Мне кажется, что, при всем уважении к ВЦИОМ, налицо некоторая манипуляция данными или, по крайней мере, сильная зависимость от формулировки вопросов», — так в комментарии для Naviny.by отозвался о нашумевших цифрах и выводах свежего исследования белорусский политический аналитик Юрий Дракохруст.

Между тем согласно опросам «Левада-центра» никаких особых, кардинальных изменений в отношении россиян к Беларуси не наблюдается, добавил аналитик.

«Так что, возможно, зеркало ВЦИОМа оказалось несколько искривленным», — резюмировал Дракохруст. И подчеркнул: «Интересным образом ответы на вопросы социологов ВЦИОМа совпадают с новой политикой Кремля относительно Беларуси».

Опрос на фоне общего обострения

Эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич в комментарии отметил, что ВЦИОМ — «структура, работающая под крышей российской власти». Стоит обратить внимание, как были сформулированы вопросы, добавил собеседник.

И не только вопросы. Если взять сегодняшний пресс-выпуск ВЦИОМ (а СМИ, как правило, берут куски прямо оттуда), то о каком, например, «возвращении» визового режима с Беларусью можно вести речь, если его никогда не было? Ни в советские времена, ни после развала СССР, ни тем более — когда началась братская интеграция с объятиями лидеров и строительством Союзного государства (которое, правда, так и не достроили).

Слово «возвращение» здесь или от незнания, или от желания чуть-чуть поманипулировать. Оно как бы подталкивает к выводу: раз белорусы такие, давайте мы открутим, как было. А ведь ничего не было.

Далее, что такое газ «по цене ниже рыночной»? Белорусское правительство апеллирует к подписанным в 2011 году соглашениям, предусматривавшим выход на равнодоходные цены. С этой точки зрения, как доказывал на большой пресс-конференции в Минске 3 февраля Александр Лукашенко, Беларусь еще и переплачивает «Газпрому».

Конечно, в этих соглашениях черт ногу сломит, но надо именно разбираться, а не подносить российской аудитории как аксиому то, что белорусам газ-де по дешевке отпускается.

Между тем и указ Лукашенко о безвизе многие российские СМИ преподнесли однобоко. В ряде случаев не объясняется, что безвизовый режим — только на пять дней и только для тех, кто прибывает через национальный аэропорт Минск. Что это в первую очередь экономический шаг, чтобы в страну текла валюта, шли инвестиции. Ряд же комментаторов вплетают это решение Минска в модное теперь русло «Батька перекидывается на Запад, пахнет союзнической изменой».

Возможно, таким вот негативным фоном (который сгустился за год нефтегазового противостояния) да и просто элементарной неосведомленностью в вопросе во многом и объясняется столь впечатляющий процент респондентов, выступивших за визовый режим с Беларусью.

Снимет ли Кремль с довольствия?

Так или иначе, возникает вопрос: не к тому ли идет дело, что Кремль, идя навстречу пожеланиям трудящихся, снимет Минск с довольствия? Ведь хотя можно спорить по частностям, по большому счету фактор поддержки белорусской экономики налицо.

Впрочем, и тут не все так просто. Да, Россия дает Беларуси беспошлинную нефть (правда, теперь гораздо меньше). Это выдается за благодеяние. Но ведь по идее внутри таможенного союза как части ЕАЭС никаких пошлин быть и не должно.

Между тем хотя договор о ЕАЭС подписали, Москва отнесла формирование единого рынка углеводородов аж на 2025 год. Не захотела терять нефте- и газодоллары.

То есть союз сырой, во многом невсамделишний, с огромными лакунами изъятий и ограничений. И то, что должно быть интеграционной нормой, трактуется как подарок для союзника.

Но самое смешное, что именно Кремль, вопреки преобладающему мнению массы соотечественников, не готов отказаться от субсидирования союзников. Иначе они если не разбегутся, то окончательно отобьются от рук. Других скреп у интеграции под эгидой Москвы, кроме ее денег, нет.

«Для России факторы внешнего влияния, внешнего реванша важнее экономических», — говорит Карбалевич. Москва тратит большие средства на поддержку лояльных политических сил в дальнем зарубежье, не жалеет денег на операцию в Сирии, в целом на армию и ВПК, перечисляет эксперт.

На белорусском направлении Кремль будет действовать исходя из своих внешнеполитических интересов и не откажется полностью от экономической поддержки режима Лукашенко, считает Карбалевич.

Как раз сегодня белорусский вице-премьер Владимир Семашко и его российский коллега Аркадий Дворкович стали осторожно говорить о контурах нефтегазового компромисса. Из аллюзий Дворковича можно заключить, что все должно решиться на уровне первых лиц.

И, судя по тому, что в общих чертах сообщил по итогам встречи с Лукашенко 13 февраля главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич, компромисс по газу вырисовывается для Минска относительно неплохой.

Так что пугалки пугалками, а руки друг другу два лидера через какое-то время, видимо, снова пожмут, пусть и с кривыми улыбками.

Таким образом, в белорусско-российской и евразийской интеграции, как и прежде, многое решается за кулисами, по понятиям, с глазу на глаз между вождями.

Перевод двусторонних отношений на прозрачную рыночную основу, по большому счету, был бы только на пользу обеим сторонам. Теоретически. Но на деле Москва боится потерять союзника, а белорусское руководство — что рухнет нереформированная экономика.

Поэтому чередование ссор и примирений мы будем видеть еще долго. Хотя в целом — да, эпоха «братской интеграции» уходит. Лукашенко и Кремль не получили в рамках этого проекта того, чего хотели (не все проговаривая вслух), и потому охлаждение между ними продолжится.