Беларусь резко снизила экспортную пошлину на калийные удобрения

В документе указано, что с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан), будет составлять 20 евро за 1000 килограммов.

Совмину поручено учесть положения указа при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год.

Указ вступает в силу задним числом с 1 апреля 2017 года.

Напомним, общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015 году. В этом году белорусские власти ожидают увеличения экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн.

Вывозная таможенная пошлина на хлоркалий составляла 55 евро за тонну. С октября и до конца 2016 года ее снизили до 45 долларов за тонну, но затем Минфин Беларуси настоял на ее увеличении до прежнего размера — 55 евро.

Бюджет Беларуси 2017 года был также сверстан на уровне 55 евро за тонну. Но, по информации TUT.BY, калийщики уже давно лоббировали снижение пошлины в условиях заметного ослабления рынка, снижения и цен, и объемов поставок.