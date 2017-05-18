Беларусь продает оружия на 1 миллиард долларов в год

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Tut.by
четверг, 18 мая 2017 г. 19:02
Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.
© Reuters / Scanpix

«Мы за пять лет объем экспорта увеличили ровно в два раза. По прошлому году (экспорт составил. — Прим. TUT.BY) — около $ 1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра», — сказал Сергей Гурулев.

Этот объем достигнут благодаря постоянному расширению рынка.

«Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией», — подчеркнул он.

По словам Сергея Гурулева, важно работать с иностранными покупателями комплексно.

«Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы. Есть ряд стран, где мы эти комплексы предлагаем», — сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета.

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