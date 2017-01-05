Беларусь повысила стоимость транзита российской нефти по своей территории

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NEWSru.com
четверг, 5 января 2017 г. 13:36
Беларусь повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси опубликовано 5 января Национальном правовом интернет-портале.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters

Согласно документу, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских РФ за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей, передает белорусское агентство "Белта".

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составят 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 белорусского рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 белорусского рубля, по маршруту Речица - Броды - 1,02 белорусского рубля.

Определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российского рубля.

О планах Беларуси по поводу повышения тарифов сообщалось еще в ноябре 2016 года. Источник агентства ТАСС утверждал, что стоимость транзита планируется увеличить с 1 января 2017 года на 20,5%.

Ранее Беларусь уже заявляла о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики от 28 сентября 2016 года тарифы на транзит российской нефти по территории Республики были повышены в среднем на 50%.

Документ должен был вступить в силу с 11 октября. Однако за день до этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва урегулировали вопрос в сфере поставок энергоносителей. В Минске объявили, что Россия восстановит прежние объемы поставок нефти белорусской стороне, сокращенные с начала года, а Белоруссия отменит решение о повышении тарифов на транзит нефти. В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что цены на газ для Белоруссии останутся на прежнем уровне.

NEWSru.com
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