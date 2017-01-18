Беларусь получит 7 млн евро на создание центров содержания мигрантов

 (2)
Interfax.by
среда, 18 января 2017 г. 16:45
Европейская комиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации в проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов", говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Беларуси.
Migrantė iškeldinama iš Kalė Džiunglių
© Reuters/Scanpix

"Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", - рассказали в МВД страны.

По информации ведомства, содержание незаконных мигрантов в центрах временного содержания планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.

В данной связи в министерстве отметили, что на текущий момент у МВД и Госпогранкомитета отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. "Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК", - добавили там.

"Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач", - продолжили в пресс-службе.

Как отметили в МВД, финансирование белорусской стороне будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между министерством внутренних дел Беларуси, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь. "Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне", - добавили там.

"Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через представительство МОМ в Республике Беларусь. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов. Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, ГПК и Представительства МОМ в Республике Беларусь", - подытожили в пресс-службе МВД.

Interfax.by
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Москва вряд ли надумала свалить Лукашенко, но давить будет сильно насколько реальна гибридная угроза?  (5)

Москва вряд ли надумала свалить Лукашенко, но давить будет сильно
Дестабилизацией в другой стране трудно управлять. Однако это не означает, что у Москвы в принципе нет в загашнике жестких сценариев против Беларуси, пишет в интернет-газете naviny.by обозреватель Александр Класковский.

Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон" (3)

Для ответа НАТО Москва может задействовать белорусский балкон
Чтобы подтолкнуть Беларусь к размещению российских войск, Москва, наверняка, будет использовать экономический рычаг, пишет военный обозреватель интернет-газеты naviny.by Александр Алесин.

Беларусь получит 7 млн евро на создание центров содержания мигрантов (2)

Migrantė iškeldinama iš Kalė Džiunglių
Европейская комиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации в проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов", говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Беларуси.

Обозреватель: в Беларуси повеяло мигрантским холодком (3)

Обозреватель: в Беларуси повеяло мигрантским холодком
Информация о строительстве центров содержания мигрантов в Беларуси вызвала быструю реакцию Кремля.

Лавров: соглашение ЕС и Беларуси о лагерях для мигрантов вызывает вопросы (2)

Sergejus Lavrovas
Соглашение Евросоюза и Беларуси о строительстве лагерей для мигрантов и беженцев вызывает вопросы.
Facebook друзья
Rambler's Top100