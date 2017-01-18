Беларусь получит 7 млн евро на создание центров содержания мигрантов

"Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", - рассказали в МВД страны.

По информации ведомства, содержание незаконных мигрантов в центрах временного содержания планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.

В данной связи в министерстве отметили, что на текущий момент у МВД и Госпогранкомитета отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. "Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК", - добавили там.

"Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач", - продолжили в пресс-службе.

Как отметили в МВД, финансирование белорусской стороне будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между министерством внутренних дел Беларуси, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь. "Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне", - добавили там.

"Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через представительство МОМ в Республике Беларусь. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов. Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, ГПК и Представительства МОМ в Республике Беларусь", - подытожили в пресс-службе МВД.