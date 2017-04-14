Беларусь погасила задолженность за российский газ

Tut.by
пятница, 14 апреля 2017 г. 10:51
Беларусь в полном объеме погасила задолженность перед «Газпромом» в 726,2 млн долларов, сообщили в компании, передает ТАСС.
© AFP/Scanpix

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед „Газпромом“ за поставки российского газа в 2016—2017 годах», — говорится в сообщении.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Беларусь полностью урегулировали возникшие проблемы и перешли на новый этап сотрудничества по нефти и газу. В ближайшую неделю страны будут вести переговоры по общему рынку газа и электроэнергии.

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По его словам, страны подписали четыре протокола, регулирующие взаимоотношения в нефтегазовой сфере, а соглашение по поставкам газа «Газпром» и Беларусь подпишут в ближайшее время. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение не подразумевает реэкспорт нефти.

Также стороны договорились о ряде совместных инвестиционных проектов.

Ранее российское правительство одобрило условия поставки нефти и газа в Беларусь. Одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что принятый пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем.

Таким образом разрешился нефтегазовый конфликт между странами, который начался еще в прошлом году. До конца года Беларусь будет получать газ менее чем за 130 долларов за 1 тыс. куб. м. Скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены будут предоставлены за период с 2018-го по 2019 год.

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