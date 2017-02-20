Беларусь отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР

Въезд в Беларусьпо паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет невозможен.

Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает БЕЛТА.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал Бычковский.

Он добавил, что при выявлении таких людей на выезде, их будут «привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Статьи по теме: Кремль не считает признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права

В субботу, 18 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, которые выдали проживающим на территориях ДНР и ЛНР гражданам Украины и лицам без гражданства.

Среди них паспорта, документы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении и браке, регистрационные знаки транспортных средств и другие. Граждане Украины, проживающие на территории ДНР и ЛНР, смогут приезжать в Россию без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Президент Украины Петр Порошенко назвал указ «доказательством оккупации» и нарушением норм международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не согласны с этим обвинением.

«Это не документы официально признанного государства. Это де-факто выданные документы на территории региона», — сказал он. По его словам, Путин подписал указ, руководствуясь гуманитарными соображениями.

Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поблагодарили В.Путина за решение признать документы самопровозглашенных республик.