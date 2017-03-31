Беларусь отказалась признать наличие долга за газ из России

Беларусь не признает наличие долга за российский природный газ, но собирается продолжить переговоры с Россией по урегулированию газового спора, сообщал пресс-секретарь белорусского правительства Владислав Сычевич.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что в четверг правительства России и Украины не смогли договориться об урегулировании газового конфликта. По словам Новака, накопленный Беларусью долг за газ составляет 700 млн долларов.

"Белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены ", - заявил министр, назвав позицию Беларуси недостаточно конструктивной.

Сычевич в свою очередь заявил, что белорусская сторона считает неконструктивным заявление российского министра, так как оно не соответствует тому, что обсуждалось на встрече, передает "Интерфакс".

"Что касается заявлений главы минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", - заявил Сычевич.

По его словам, белорусская сторона "настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение".

Спор между Москвой и Минском о поставках газа начался в прошлом году. В мае 2016 года власти Беларуси заявили, что провели собственные расчеты цен на газ и пришли к выводу, что цена на топливо завышена примерно в два раза. По их мнению, справедливая цена составляет 73 доллара за тысячу кубов.

В итоге белорусская сторона стала оплачивать газ, исходя из собственных расчетов. Россия настаивает, что разница в цене является долгом, а белорусская сторона это долгом не признает.

Российская сторона отказывается обсуждать скидку на газ для Беларуси и настаивает на выполнении заключенных ранее контрактов, а также на возвращении средств, которые она считает долгом.