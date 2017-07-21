Беларусь опровергает сведения о смертельных ЧП на строительстве АЭС

"В адрес Белорусской АЭС начали поступать вопросы со ссылкой на информационные ресурсы сети Интернет о новых ЧП на Белорусской АЭС, связанных с гибелью двух сварщиков в результате взрыва газовой установки, а также со смертельными травмами монтажника, полученными им при падении с высоты", - заявили в пресс-службе станции.

"В связи с этим РУП "Белорусская АЭС" информирует: в 2017 году несчастных случаев со смертельным исходом, а также несчастных случаев с тяжелым исходом, связанных с падением с высоты, на площадке строительства не было", - подчеркнули на БелАЭС.

Накануне ряд СМИ распространили информацию о имевших место случаях гибели рабочих на стройке БелАЭС. По имеющейся информации, на площадке АЭС за время строительства объекта погибло три человека. Последний несчастный случай произошел 26 августа 2016 года - был смертельно травмирован нарушивший правила безопасности работник российской субподрядной организации.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Литва протестует против строительства станции и считает, что белорусская сторона не ответила на вопросы Литвы в связи со строительством АЭС в Островце.

Сейм Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных АЭС третьих стран, таким образом Литва заявила, что не намерена покупать энергию, произведенную на БелАЭС.