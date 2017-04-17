Беларусь назвала размер скидки на российский газ

Стоимость российского газа для Минска снизится на 3-5 долларов в 2018-2019 годах по сравнению с текущим соглашением. Минск считает, что без новых договоренностей цена могла бы достичь 150 долларов за тысячу кубометров.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко раскрыл стоимость российского газа для Минска в 2018-2019 годах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое вышло вечером в воскресенье, 17 апреля. По его словам, в следующем году Беларусь будет платить 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019-м - 127 долларов. По его мнению, если бы сторонам не удалось достичь новых договоренностей, цена на российский газ в течение ближайших лет достигла бы уровня в 150 долларов.

Семашко первым озвучил конкретные цифры. Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что окончательные данные о скидке для Беларуси назовет официальный представитель "Газпрома" после подписания соответствующих документов. "Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее 130 долларов", - отметил Дворкович.

Россия и Беларусь в начале апреля урегулировали затянувшийся нефтегазовый спор. До сих пор контрактная цена в соответствии с белорусско-российским межправительственным соглашением от 2011 года определялась в долларах США как сумма тарифа на газ в Ямало-Ненецком автономном округе (36 долларов по курсу на 1 января) плюс транспортировка до границы с Беларусью (90 долларов) и хранение в российских газохранилищах (еще 6 долларов). Таким образом, цена на российский газ составляла 132 доллара за тысячу кубометров. В Минске еще в середине 2016 года настаивали, что на самом деле его стоимость должна составлять 73 доллара. Для сравнения экспортная цена на российский газ для Евросоюза в 2017 году может составить 180-190 долларов для тысячу кубометров.