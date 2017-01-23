Беларусь на неопределенный срок продлила действие тарифов на транзит нефти

БелаПАН
понедельник, 23 января 2017 г. 15:50
Беларусь на неопределенный срок продлила действие тарифов на транзит нефти по своей территории, сообщает БелаПАН.
Naftos gavybos platforma
© DELFI (T.Janonio nuotr.)

Информация об этом содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 6, опубликованном 21 января на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление МАРТ № 6 от 18 января 2017 года вносит изменение в постановление ведомства № 48 от 30 декабря 2016 года. Из прежнего документа исключен пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.

Новое постановление вступает в силу 1 февраля 2017 года.

Как сообщал ранее БелаПАН, 5 января Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти выросли на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 7,7%.

Ранее Беларусь запрашивала повышение тарифов на транспортировку нефти из России для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 20,5%. "Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%", — заявил в конце декабря начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин. В соответствии с методикой, по словам Махонина, тариф будет повышен на "инфляция плюс 3%, то есть 7,7%".

В свою очередь ОАО "Полоцктранснефть Дружба" ранее согласилось с предложением российской "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо 20,5%.

Беларусь и Россия почти год не могут урегулировать нефтегазовый спор — вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

На фоне нефтегазового спора Беларусь собиралась повысить тарифы на транзит российской нефти еще в октябре 2016 года. Причем рассматривалось повышение тарифов в среднем на 50%, однако этого не произошло.

БелаПАН
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