Беларусь может получить российский кредит в $700 млн до конца июня

«Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно. Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит в распоряжение Беларуси», — заявил посол.

Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризировать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Напомним, в апреле, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского кредита.

Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.

Как позже сообщил министр финансов Беларуси Владимир Амарин, сумма кредита составит 700 миллионов долларов. При этом только в нынешнем году Беларусь должна погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов.

«Если совершить выплаты только за счет доходов бюджета, то это означает, что придется изъять значительный объем ресурсов из экономики. В связи с этим мы прибегаем к рефинансированию», — пояснил Амарин.

В 2017 году основными источниками внешнего финансирования станут кредиты от России и Евразийского фонда стабилизации и развития. Из кредита ЕФСР Беларусь уже получила 1,1 млрд долларов, из которых 300 млн — в апреле этого года.