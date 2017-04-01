Беларусь: из СИЗО выпустили активистов, задержанных по "делу боевиков"

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Tut.by
суббота, 1 апреля 2017 г. 17:50
1 апреля отпущены на свободу задержанные ранее в качестве подозреваемых по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.
Baltarusijos KGB pastatas MInske
© Reuters/Scanpix

Все они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и находились в СИЗО № 1 по улице Володарского в Минске. Дело возбудил Комитет государственной безопасности Беларуси. Как минимум один из них — Владимир Еременок — по его словам, остается в статусе подозреваемого, ему изменена мера пресечения.

Вчера истек 10-дневный срок, за который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение. Вечером жена Дмитрия Дашкевича и знакомая Сергея Стрибульского сообщили, что им предъявлены обвинения. Анастасия Дашкевич рассказала «Радыё Свабода», что 31 марта адвокат Дмитрия Дашкевича встречалась с ним в присутствии следователя. Адвокат же и рассказала, что ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках).

Адвокат Мирослава Лозовского, бывшего лидера «Белого легиона», сообщил, что ему также предъявлено обвинение. А глава ЗБС «Бацькаўшчына» и бывшая жена Лозовского Нина Шидловская со ссылкой на родственников рассказала о выдвинутых обвинениях Ивану Ковальчуку, Евгению Полторжицкому и Алексею Абрамову.

По данным «Радыё Свабода», по делу о массовых беспорядках появился еще один подозреваемый — Сергей Кулинич.

На днях КГБ задержал очередного человека по этому делу.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных (их на данный момент около тридцати человек) попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков из Украины, сообщил КГБ.

TUT.BY сделал инфографику о количестве, личностях задержанных и их связях между собой. За основу мы взяли информацию из СМИ, а также сведения от источников, близких к «Белому легиону» и «Патриоту».

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Baltarusijos KGB pastatas MInske
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