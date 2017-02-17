Беларусь ищет альтернативу российской нефти

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Tut.by
пятница, 17 февраля 2017 г. 10:30
Белорусская нефтяная компания (БНК) приобретает 80 тыс. тонн нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.
© Scanpix

Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.

Нефть прибудет в Одесский порт или латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией, пишет РБК.

Получить комментарий в БНК пока не удалось. Источник, знакомый с процессом закупки нефти в Беларуси, порекомендовал TUT.BY обращаться в концерн «Белнефтехим», который регулирует все процессы покупки сырья. Там сказали, что БНК не входит в состав концерна.

Вместе с тем в «Белнефтехиме» отметили, что «концерн продолжает работу по выполнению поручения президента по поставкам альтернативной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы».

В октябре прошлого года появилась информация о поставке 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.

По данным Reuters, Беларусь в 2016 году импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Но эти поставки остановились в январе этого года, так как Беларусь искала другие варианты замены российской нефти Urals.

Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

В январе Александр Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Позже белорусский лидер сказал, что между Минском и Москвой была договоренность о поставках нефти из России в Беларусь на 24 млн т ежегодно, но потом «до 18 млн сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять».

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