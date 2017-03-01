Беларусь и Россия обсудят разногласия по границе

Межведомственная белорусско-российская группа в середине марта обсудит миграционные вопросы.

Об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Я не думаю, что надо трагически рассматривать эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим. Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах", - утверждал он.

Макей рассказал, что с 13 по 15 марта в Гродно состоится заседание межведомственной белорусско-российской рабочей группы, которая в Союзном государстве отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией: "В нее входят представители различных органов государственного управления — и правоохранительных структур, и министерств иностранных дел, консульские сотрудники. Она обсудит все вопросы, имея в виду необходимость выработки конкретного алгоритма взаимодействия соответствующих органов наших стран по урегулированию всех этих пограничных вопросов".

Министр оптимистичен по поводу отношений с Россией.

"Недавно у нас состоялся очень предметный и конкретный разговор с моим коллегой Сергеем Лавровым. Есть общее понимание того, что надо находить развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперед", — заявил министр.

"Как некоторые говорят, Союзное государство уже не существует. По нашему мнению, его хоронить рано", — подчеркнул Макей.

О чем спорят Россия и Беларусь на границе

Указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств Александр Лукашенко подписал 9 января. 1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. Решение, однако, было принято приказом директора ФСБ РФ еще в конце декабря прошлого года.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может "вылиться в серьезный конфликт". И отметил, что Минск при этом будет "адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ".

ФСБ России поясняла, что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено "в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы".

Посол России в Беларуси Александр Суриков объяснил данное решение наличием "злых людей, настроенных против россиян". Белорусов, заверил он, это никаким образом не коснется.

"Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет. Никаких ограничений нет. Но граждане третьих стран должны понимать, попадая в пограничную зону, что будут вопросы", - отметил тогда А.Суриков.

В МИД Беларуси решение Москвы тем не менее раскритиковали. Пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик заявил, что российская сторона своими решениями приравняла граждан Беларуси в правах и обязанностях к иностранцам «со всеми вытекающими последствиями».

"А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений Беларуси и России", — отметил он